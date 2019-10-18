На місці знищеного масштабного муралу на будинку в Києві встановлять рекламу (фото)



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На будинку вже встановлені кріплення і система підсвічування для банера Фото: Гео Лерос, Facebook

Кияни обурені такими діями столичної влади

Замість нещодавно знищеного муралу на багатоповерховому будинку біля Дарницької площі буде встановлено величезний рекламний банер.

Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook.

«Замість муралу, який оживляв простір навколо і створював певну естетику, там буде РЕКЛАМА! № дозволу 73120-19», - написав він.

За його словами, кріплення для банера вже встановлені, система підсвічування теж. «Тепер залишилося чекати, коли там з'явиться якась реклама прокладок або препаратів від геморою», - сказав він.

У коментарях під дописом нардепа кияни висловили обурення такими діями столичної влади.

Як повідомлялося, нещодавно на багатоповерховому будинку біля Дарницької площі в Києві замалювали мурал американського художника.

Стінопис на будинку за адресою Харківське шосе, 2А створив у 2016 році художник з Маямі Ернесто Маранже (Maranje) на запрошення Гео Лероса. Цей мурал створювали в рамках його проєкту Art United Us.

2016 року Ернесто також створив у схожому стилі два мурали на проспектах Бажана та Лесі Українки.