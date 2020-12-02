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    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)

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    <p>Daewoo лоб у лоб зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ</p> - У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)

    Daewoo лоб у лоб зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ

    Фото: Київ оперативний

    В аварію потрапили чотири автомобілі

    У вівторок, 1 грудня, близько 20:10 на вулиці Івана Виговського, 13 навпроти АЗС KLO сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як вдалося з‘ясувати, водій таксі на Renault їхав у правому ряду і повертав праворуч. За ним їхав водій Daewoo, який в‘їхав у Renault, потім у попутній Opel, а вже після цього опинився на зустрічній смузі, де у лобову зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ.

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    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)
    У Києві сталося масштабне ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)

    У Daewoo на момент ДТП знаходилася сім‘я з двома дітьми. За попередніми даними діти отримали несуттєві травми, їх госпіталізували до лікарні для подальшого діагностування.

    Також постраждав водій ВАЗа та його пасажирка. Їх також оглянули лікарі «швидкої».

    Водій Daewoo каже, що на мить відволікся.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ діти водій автомобіль
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