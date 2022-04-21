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    У зоні ЧАЕС росіяни викрали новий пожежний МАЗ і розібрали на запчастини (фото, відео)

    Окупанти зняли всі колеса з пожежного автомобіля МАЗ - У зоні ЧАЕС росіяни викрали новий пожежний МАЗ і розібрали на запчастини (фото, відео)
    Окупанти зняли всі колеса з пожежного автомобіля МАЗ
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни розібрали його на деталі

    Під час окупації Чорнобильської зони росіянам вдалося заволодіти новим пожежним автомобілем МАЗ. Але вони не вивезли його в РФ, а розібрали на запчастини. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    «Орки змогли завести авто та вивезти в ліс ближче до кордону з Білоруссю, а от далі трапилось непередбачуване. Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни в цьому ж лісі, як сарана, розібрали його на деталі, підкреслюю – новий пожежний автомобіль МАЗ!!! Зняли прилади, руль, пожежне обладнання, гідранти, шланги, фари, сидіння, кермо і усі колеса (це у них особлива забава – красти колеса)», – розповів Нєбитов.

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    У зоні ЧАЕС росіяни викрали новий пожежний МАЗ і розібрали на запчастини (фото, відео)
    У зоні ЧАЕС росіяни викрали новий пожежний МАЗ і розібрали на запчастини (фото, відео)
    фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Він нагадав, що окупанти викрали фари з автівки ВАЗ 21011 в чорнобильські історичній реконструкції посту ДАЇ.

    «Не здивуюсь, якщо через міжнародні санкції та припинення роботи світових автовиробників, Росія готує якийсь новий концепт-кар, гібрид міліцейського «Жигуля» та пожежного МАЗа. Чекаємо на презентацію!» – пожартував Нєбитов.

    Як повідомлялося, Служба безпеки України перехопила нові розмови окупантів. Батьки російських окупантів розглядають війну в Україні, як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти ЧАЕС війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    У зоні ЧАЕС росіяни викрали новий пожежний МАЗ і розібрали на запчастини (фото, відео)