У зоні ЧАЕС росіяни викрали новий пожежний МАЗ і розібрали на запчастини (фото, відео)

Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни розібрали його на деталі

Під час окупації Чорнобильської зони росіянам вдалося заволодіти новим пожежним автомобілем МАЗ. Але вони не вивезли його в РФ, а розібрали на запчастини. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Орки змогли завести авто та вивезти в ліс ближче до кордону з Білоруссю, а от далі трапилось непередбачуване. Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни в цьому ж лісі, як сарана, розібрали його на деталі, підкреслюю – новий пожежний автомобіль МАЗ!!! Зняли прилади, руль, пожежне обладнання, гідранти, шланги, фари, сидіння, кермо і усі колеса (це у них особлива забава – красти колеса)», – розповів Нєбитов.

Він нагадав, що окупанти викрали фари з автівки ВАЗ 21011 в чорнобильські історичній реконструкції посту ДАЇ.

«Не здивуюсь, якщо через міжнародні санкції та припинення роботи світових автовиробників, Росія готує якийсь новий концепт-кар, гібрид міліцейського «Жигуля» та пожежного МАЗа. Чекаємо на презентацію!» – пожартував Нєбитов.

Як повідомлялося, Служба безпеки України перехопила нові розмови окупантів. Батьки російських окупантів розглядають війну в Україні, як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.