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    Події в Україні

    Украли оленячі роги та фари старих «Жигулів»: Монастирський оглянув сплюндровану окупантами ЧАЕС

    Машина слугувала музейним експонатом, але окупанти все одно викрутили з неї фару - Украли оленячі роги та фари старих «Жигулів»: Монастирський оглянув сплюндровану окупантами ЧАЕС
    Машина слугувала музейним експонатом, але окупанти все одно викрутили з неї фару
    фото: Антон Геращенко/Telegram

    Росіяни залишили на ЧАЕС після себе безлад і поцупили все, що тільки могли

    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відвідав Чорнобильську атомну електростанцію і особисто оцінив збитки, завдані російськими окупантами в зоні відчуження. Про це повідомив його радник Антон Геращенко.

    Окупанти залишили на ЧАЕС після себе безлад і поцупили все, що тільки могли.

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    Украли оленячі роги та фари старих «Жигулів»: Монастирський оглянув сплюндровану окупантами ЧАЕС
    Украли оленячі роги та фари старих «Жигулів»: Монастирський оглянув сплюндровану окупантами ЧАЕС
    Украли оленячі роги та фари старих «Жигулів»: Монастирський оглянув сплюндровану окупантами ЧАЕС

    «Це перекопані та розкидані речі гвардійців, яких просто тримали полоненими протягом тридцяти днів у підвалах, без достатньої їжі, без достатнього освітлення. Це і розбомблений райвідділ біля Чорнобильської станції: всі кабінети розкриті, підірвані, всі замки відкриті, всі сейфи розкриті у пошуках грошей», – поділився Денис Монастирський.

    Окупанти також розікрали кімнату зберігання речей і поцупили роги оленя, а також відкрутили фари в старих «Жигулях», які були експонатом музею.

    «Так і не зрозуміли, на яку небезпеку наразили нас, українців, весь світ, себе самих, так вони ще й потягли все награбоване собі додому, через всю Білорусь. Радіація – штука не миттєва. Вона вбиватиме російських покидьків повільно», – резюмував Антон Геращенко.

    Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав ЧАЕС. Він показав, як рашисти голіруч копали заражені радіацією ґрунти.

    Раніше стало відомо, що окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося тимчасово захопити Чорнобильську зону, знищили документи та архіви, які українські спеціалісти збирали десятиріччями.

    Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

    А ось Серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Украли оленячі роги та фари старих «Жигулів»: Монастирський оглянув сплюндровану окупантами ЧАЕС