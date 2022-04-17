Працівники ЧАЕС відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива

Також розпочалося налаштування обладнання та приладів для нормальної роботи сховища

Електроживлення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновили. Про це повідомила пресслужба «Енергоатома» у Telegram.

«16 квітня, було відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження», – зазначили у компанії.

Там також наголосили, що розпочалося налаштування обладнання та приладів для нормальної роботи сховища.

Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України. А ось серед окупантів розпочалася паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.