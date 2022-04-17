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    Працівники ЧАЕС відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива

    31 березня російські окупаційні війська&nbsp;покинули територію Чорнобильської АЕС - Працівники ЧАЕС відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива

    31 березня російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС

    фото: Національний екологічний центр України

    Також розпочалося налаштування обладнання та приладів для нормальної роботи сховища

    Електроживлення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновили. Про це повідомила пресслужба «Енергоатома» у Telegram.

    «16 квітня, було відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження», зазначили у компанії.

    Там також наголосили, що розпочалося налаштування обладнання та приладів для нормальної роботи сховища.

    Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України. А ось серед окупантів розпочалася паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.

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    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна Україна окупація #stoprussia
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    Працівники ЧАЕС відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива