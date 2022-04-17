Працівники ЧАЕС відновили електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива
31 березня російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС
Також розпочалося налаштування обладнання та приладів для нормальної роботи сховища
Електроживлення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновили. Про це повідомила пресслужба «Енергоатома» у Telegram.
«16 квітня, було відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження», – зазначили у компанії.
Там також наголосили, що розпочалося налаштування обладнання та приладів для нормальної роботи сховища.
Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України. А ось серед окупантів розпочалася паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.
Читайте також: