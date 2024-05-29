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Убивство підлітка у столичному фунікулері: справу підозрюваного передано до суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Убивство підлітка у столичному фунікулері: справу підозрюваного передано до суду
Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї
фото: Суспільне

Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві

 Обвинувальний акт щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві, передано до суду. Про це повідомлення пресслужба ДБР.

«Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони передано до суду. Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, після чого сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи», – ідеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що 7 квітня співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, у тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

«У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення», – інформує ДБР.

Нагадаємо, 8 квітня правоохоронцю було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.

9 квітня суд обрав запобіжний захід підозрюваному.

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Теги: Київ вбивство

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