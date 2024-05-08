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Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ
Законопроєкт №11079-1 ухвалено у другому читанні 279 голосами
фото з відкритих джерел

Засуджені за тяжкі злочини: умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки мобілізації не підлягають

Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ.. Законопроєкт №11079-1 ухвалено у другому читанні 279 голосами. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. 

Він зауважив, що, як співавтор цього законопроєкту давно відстоював позицію, що «увʼязнені за нетяжкі статті повинні мати право на захист своєї Батьківщини. «Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть», – написав Гончаренко.

Депутат звернув увагу, що засуджені за тяжкі злочини: умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки, не будуть мобілізовані.

У пояснювальній записці законопроєкту зазначається, що проект Закону «розроблено з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі».

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Таким чином, сьогодні парламентарі прийняли законопроєкт №11234 про продовження воєнного стану, а також №11235 про продовження строку загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

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До слова, в Україні зупинено розгляд майже 11 тис. кримінальних проваджень щодо обвинувачених, які добровільно пішли на фронт. 

Як зазначають журналісти, більшість із зупинених судами справ – за статтями про крадіжку (2187 випадків, це приблизно кожна пʼята справа), ДТП зі смертельними наслідками (766), торгівля наркотиками (757).

Також частина справ стосується корупційних злочинів. Водночас кілька справ є й за тяжкими статтями. Йдеться про сексуалізоване насильство щодо неповнолітніх та замовні вбивства.

Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко вбивство засуджені зґвалтування законопроєкт мобілізація

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Політика

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