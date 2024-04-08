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Убивство підлітка на столичному фунікулері. Військовослужбовець отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Убивство підлітка на столичному фунікулері. Військовослужбовець отримав підозру
Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків, внаслідок чого останній отримав травми несумісні з життям
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

За даними слідства, між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт

Правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

До слова, у Києві чоловік напав на працівників Деснянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Подія сталася приблизно опівдні, під час роботи мобільної групи з оповіщення на вулиці Шалом Алейхама. Патруль розмовляв із військовозобовʼязаним. У цей час чоловік 1972 року народження підійшов зі спини та вдарив старшого сержанта по голові. Далі дістав із сумки ніж та хотів поранити ним іншого старшого солдата.

Теги: Київ столиця фунікулер військові кримінал вбивство

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