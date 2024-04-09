На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Хлопця звали Максим Матерухін, він вчився у футбольній школі «Зміна»

У самому центрі столиці, у павільйоні верхньої станції Київського фунікулера у неділю, 7 квітня, сталася трагедія. Як розповіли джерела в поліції, у фунікулері під час підйому у вагоні між п'яним майстром-сержантом Управління державної охорони та неповнолітнім Максимом Матерухіним виник словесний конфлікт на тему служби в армії.

Коли всі вийшли з вагона на верхній станції, п'яний чоловік накинувся на Максима, штовхнув його на сходи вниз, сам втратив рівновагу і впав на підлітка. В результаті Максим головою розбив вікно, уламки скла порізали йому шию та сонну артерію.

У стані афекту хлопець зумів піднятися і пройти кілька щаблів, після цього упав і помер до приїзду швидкої допомоги. П'яним нападником виявився співробітник Управління державної охорони Артем Косов 1994 р.н.

Як розповідали очевидці, після того як Максим весь у крові впав, Косов намагався допомогти йому.

Машиністка фунікулера зазначила, що чоловік, який штовхнув підлітка до скляного вікна, спочатку сам не зрозумів, що накоїв. А коли побачив кров, почав «дуже активно» його рятувати. При цьому сходи довкола були залиті кров'ю постраждалого. З прямої мови можна зробити ще один висновок: хлопець помер дуже швидко.

Це було о половині на восьму вечора. Пасажири вийшли з вагону, і «почалася метушня. Потім – все залито кров'ю, всі кричать. Особливо діти які з ним були (друзі, з якими загиблий їхав у фунікулері - Ред.) Я не бачила, як він (винуватець трагедії) вів себе спочатку, а потім він проявляв гіперактивність з порятунку. Потім приїхала поліція і «швидка». «Швидка» зафіксувала смерть», – зазначила машиністка у коментарі.

Слова машиністки підтверджує відео, що зняли очевидці події: на ньому візуально нетверезий чоловік, вдягнутий в куртку болотяного кольору, спочатку лежить на сходах поряд із тілом підлітка, голову якого хтось тримає на колінах. Потім він підводиться, дивиться на тіло та починає метушливо рухатися навколо. На запитання журналіста, чи винуватець не намагався втікти, машиністка припустила, що, ймовірно, він міг почати рух до виходу з верхнього вестибюля.

«Може, десь спочатку він і намагався втікти. Коли вже зрозумів, що сталося... Думав, штовхне його, та й по всьому. А сталося все сумно... Його затримали просто тут, на місці. Він не чинив опір - зовсім. Потім приїхали слідчі, і батьки, і діти, почалася метушня», – додала машиністка фунікулеру.

Поліція затримала нападника просто на станції фунікулера.

Що відомо про загиблого хлопця

Загиблий 16-річний Максим Матерухін навчався в десятому класі київської школи №36 – там, де вчилася раніше його мама Ірина. Також юнак захоплювався спортом. Раніше він займався у футбольній школі «Зміна Оболонь», потім перейшов у футбольний клуб «Чайка» у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Спортшкола «Зміна» на своєму офіційному акаунті у Facebook висловила співчуття родині вбитого футболіста.

«Під час прогулянки з друзями , по центру нашого міста, а саме на київському фунікулері, на Максима підступно напав дорослий чоловік. Наразі у ЗМІ пишуть багато різної інформації, але те що «здоровий дядько» напав на юнака посеред білого дня, це – жах. Болюча, сумна звістка, яку неможливо усвідомити ні розумом, ні серцем..», пише пресслужба школи.

Сім'я Матерухіних живе у Голосіївському районі. Як розповіла журналістам знайома родини, родина дуже дружня. В них двоє дітей – Максим і його молодший брат Данило, якому десять років. Хлопці були дуже близькі, а мати весь час присвячувала дітям.

Ірина Матерухіна з Максимом і Данилом Фото з соцмереж Ірини Матерухіної

«Коли народився Данило, Максим якраз пішов у перший клас. У школу його проводжали батьки і зовсім маленький братик. Як він зараз переживе втрату Максима, навіть не знаю. Щоразу, коли в Києві звучить сирена, Ірина з дітьми спускалася в укриття. Як могло статися таке горе? Коли стало відомо про трагедію, я не могла повірити, що це трапилося з Максимом», – говорить жінка.

На сторінці мами Максима у мережі наразі закритий доступ до фото. «Мій син...назавжди тепер ангел наш. Його просто вбили», - написала мама Максима у своєму останньому дописі у Facebook.

На підлітка вже нападали раніше

У 2021 році з Максимом трапилася неприємна історія. Тоді його мама написала пост у Facebook в одной із груп про те, що коли старший син гуляв неподалік від будинку, його вдарив п'яний 50-річний чоловік. Він зламав хлопчику ніс, довелося звертатися до травмпункту. І навіть показала фото, на якому Максим сидить із пов'язкою. Нині цей пост вже видалено.

Нагадаємо, ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства, Артему Косову готується підозра за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Також Косова відсторонено від виконання службових обов'язків. В Управлінні державної охорони заявили, що надають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та сприятимуть у проведенні розслідування.