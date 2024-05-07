У Києві зіткнулися маршрутка і вантажівка КамАЗ, є постраждалі (фото)
Станом на зараз відомо, що травми отримали водій маршрутного таксі та шість пасажирів
Вранці вівторка, 7 травня, у Дніпровському районі Києва сталася аварія за участі маршрутного таксі та вантажівки КамАЗ. Внаслідок ДТП різних травм зазнали водій та пасажири маршрутки, повідомляє поліція Києва.
Автопригода трапилась сьогодні близько о 8:00 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, водій вантажного транспортного засобу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом.
Станом на зараз відомо, що травми отримали водій маршрутного таксі та шестеро пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.
На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.
Патрульна поліція Києва в Telegram-каналі додала, що у зв'язку з ДТП на проспекті Георгія Нарбута, може спостерігатись ускладнений рух транспорту у напрямку проспекту Алішера Навої. Водіїв попросили враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
Нагадаємо, захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка потрапила в серйозну аварію. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути наліво, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена», – розповіла парамедикиня.
Вона додала, що ні з ким не сварилася, а водій виявився адекватним, хоч і після того, як вона поїхала, хтось із друзів чоловіка почав усім розповідати, що «його Пташка знесла з дороги».
До слова, міні-вантажівка зірвалася з гори та збила 29 дітей на республіканському святі в Сузацькому районі в Киргизстані.
Як повідомляє інтернет-ресурс Baza, сотні дітей вишикувалися на відкритій місцевості. Вони розтягнули величезний прапор Киргизії та супроводжували це танцями. У якийсь момент з'явилася некерована міні-вантажівка й просто поїхала у натовп, збиваючи дітей на своєму шляху.
Зазначається, що через те, що діти стояли та сиділи спинами до автівки, а також через те, що їх було багато, вони не змогли вчасно зреагувати та втекти.
Коментарі — 0