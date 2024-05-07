У Києві зіткнулися маршрутка і вантажівка КамАЗ, є постраждалі (фото)

Станом на зараз відомо, що травми отримали водій маршрутного таксі та шість пасажирів

Вранці вівторка, 7 травня, у Дніпровському районі Києва сталася аварія за участі маршрутного таксі та вантажівки КамАЗ. Внаслідок ДТП різних травм зазнали водій та пасажири маршрутки, повідомляє поліція Києва.

Автопригода трапилась сьогодні близько о 8:00 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, водій вантажного транспортного засобу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом.

Станом на зараз відомо, що травми отримали водій маршрутного таксі та шестеро пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.

Внаслідок ДТП різних травм зазнали водій та пасажири маршрутки фото Патрульна поліція Києва

На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

Патрульна поліція Києва в Telegram-каналі додала, що у зв'язку з ДТП на проспекті Георгія Нарбута, може спостерігатись ускладнений рух транспорту у напрямку проспекту Алішера Навої. Водіїв попросили враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Нагадаємо, захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка потрапила в серйозну аварію. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути наліво, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена», – розповіла парамедикиня.

Вона додала, що ні з ким не сварилася, а водій виявився адекватним, хоч і після того, як вона поїхала, хтось із друзів чоловіка почав усім розповідати, що «його Пташка знесла з дороги».

До слова, міні-вантажівка зірвалася з гори та збила 29 дітей на республіканському святі в Сузацькому районі в Киргизстані.

Як повідомляє інтернет-ресурс Baza, сотні дітей вишикувалися на відкритій місцевості. Вони розтягнули величезний прапор Киргизії та супроводжували це танцями. У якийсь момент з'явилася некерована міні-вантажівка й просто поїхала у натовп, збиваючи дітей на своєму шляху.

Зазначається, що через те, що діти стояли та сиділи спинами до автівки, а також через те, що їх було багато, вони не змогли вчасно зреагувати та втекти.