Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію засуджених до ЗСУ

Мобілізуватися зможуть тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Про це йдеться у картці законопроєкту №11079-1.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі.

Однак згідно з законом такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Водночас ув'язнені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки мобілізуватися не зможуть. Замінити покарання на військову службу не дозволено також корупціонерам.

До слова, в Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. Про це повідомив «Главкому» народний депутат від «Слуги народу» Олександр Бакумов.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.