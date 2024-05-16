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Підозрюваний у вбивстві син судді Іван Аблов вільно їздить Одесою за кермом авто

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підозрюваний у вбивстві син судді Іван Аблов вільно їздить Одесою за кермом авто
27-річного Івана Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося новорічної ночі
фото з відкритих джерел

У підозрюваного ще 26 квітня закінчився термін домашнього арешту

Син судді Окружного адмінсуду Києва Іван Аблов, фігурант скандальної справи про вбивство охоронця в новорічну ніч в Одесі, перебуває на волі, повідомляє «Думская». У підозрюваного у вбивстві Івана Аблова ще 26 квітня закінчився термін домашнього арешту, який йому призначив 10 квітня, звільнивши з-під варти, Київський районний суд Одеси.

У розпорядженні «Схем» з’явилось фото за 14 травня, на якому Іван Аблов в Одесі, за кермом автомобіля Land Cruiser 200, який належить його матері.

Івана Аблова бачили за кермом авто в Одесі
Івана Аблова бачили за кермом авто в Одесі
фото: «Схеми»

Продовжити дію санкції поки що не виходить. Слідчий суддя Юлія Федулєєва, яка зазвичай справно задовольняє клопотання поліцейських слідчих, взяла самовідвід.

Після цього адвокати Аблова заявили відвід прокурора. Їхнє клопотання розглядатиме 16 травня суддя Дмитро Тишко.

Самовідвід Федулєєвої пов'язаний із позицією Одеського апеляційного суду, який 2 травня задовольнив скаргу прокуратури і скасував її ухвалу про зміну запобіжного заходу Аблову.

Скасування ухвали Федулєєвої не означає, що Аблова мають автоматично повернути в ізолятор: тепер слідство має наново клопотати про обрання йому такого запобіжного заходу.

Справа Івана Аблова

27-річного Івана Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося новорічної ночі в готельному комплексі «Золотий Бугаз», у селі Грибівка Одеського району.

Повідомляється, що він посварився зі своїм знайомим, схопив ніж зі столу і близько 04:35 ранку в стані алкогольного сп'яніння завдав один удар у грудну клітку свого знайомого. Від отриманих травм той помер на місці. Після цього Аблов зник із місця злочину.

Кримінальне провадження відкрили 1 січня, а 4-го – Аблову повідомили про підозру в умисному вбивстві.

У постанові було сказано, що місце перебування Івана Аблова невідоме, тому підозру щодо сина вручили його батькові.

Івана Аблова за клопотанням слідчого ухвалили затримати, оскільки він потенційно може вплинути на свідків, а також приховати або знищити ще не виявлені докази злочину. Зазначається, що всіх свідків ще не опитано.

15 січня 2024 року Аблов сам прийшов і здався поліції. Того самого дня суд відправив його під варту без права внесення застави.

Що відомо про батьків Івана Аблова

Батько Івана Аблова – суддя розформованого Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, пов'язаний зі скандальним суддею Павлом Вовком.

Євген Аблов
Євген Аблов
фото з відкритих джерел

Юлія Аблова, мати Івана, теж суддя – Комінтернівського райсуду Одеської області.

Сам Іван Аблов здобув юридичну освіту в Одесі, створив власну фірму «Аблов та партнери». 13 серпня 2021 року Іван влаштувався на посаду начальника відділу роботи з приватним сектором управління водозбуту «Інфоксводоканалу».

Як повідомляв «Главком», у квітні 2022 року суддя Євгеній Аблов залишив без розгляду позов президента-втікача Віктора Януковича. Ексоочільник країни добивався скасування рішення Верховної Ради про позбавлення його звання президента у 2015 році.

Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті. Як розповів в інтерв’ю Гордону колишній начальник управлінь Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях генерал-майор запасу Олександр Петрулевич, суд мав ухвалити рішення щодо Януковича одразу після того, як росіяни взяли би Київ.

Також Аблов відомий низкою скандальних судових рішень. Так, у грудні 2013 року він зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, у 2017 – визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2018-му – поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

8 квітня 2019 року палата Вищої ради правосуддя звернулася з поданням про звільнення Євгенія Аблова. Напередодні на нього подали скаргу активісти «Автомайдану». Протягом восьми місяців суддя був відсторонений, але 10 грудня 2019 року ВРП дозволила йому повернутися на роботу.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів. Суд неодноразово відзначався скандальними рішеннями.

15 грудня 2022 року, у День працівників суду набрав чинності Закон України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду».

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Теги: Верховна Рада звільнення правосуддя активісти суддя 2 травня слідство прокурор вбивство санкції росіяни

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