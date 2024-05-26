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День Києва. Столичний театр оживив Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь: що з того вийшло (фото)

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
День Києва. Столичний театр оживив Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь: що з того вийшло (фото)
У День Києва відбудеться спецпоказ вистави «Легенди Києва»
фото: glavcom.ua

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра представив виставу «Легенди Києва» до дня міста

25 та 26 травня столичний Театр на Лівому березі влаштував допрем’єрні спецпокази нової вистави «Легенди Києва». «Главком» першим побачив постановку, яка у легкій і жартівливій формі передає масштаб та глибину історії столиці України, атмосферу старовинного міста на Дніпрі.

День Києва. Столичний театр оживив Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь: що з того вийшло (фото) фото 1

Київські відьми влаштовують шабаш, і під час нього оживають історичні постаті, міняються епохи, триває екскурсія крізь часи. Глядачі зустрінуться з Києм, Щеком, Хоривом, Либіддю, доньками Ярослава Мудрого, архітектором Городецьким, композитором Леонтовичем...

Прем’єра постановки запланована на 9 червня
Прем’єра постановки запланована на 9 червня
фото: glavcom.ua
Допрем’єрний спецпоказ вистави «Легенди Києва»
Допрем’єрний спецпоказ вистави «Легенди Києва»
фото: glavcom.ua

Унікальність «Легенд Києва» у тому, що такої пʼєси не існує. Ідея вистави належить художньому керівнику Театру на лівому березі, актрисі Олесі Жураківській. У театрі запевняють, що майбутня постановка їй просто наснилася. Авторкою вистави виступила Катерина Пенькова, режисеркою – Наталія Сиваненко.

У фіналі вистави видалося, що глядачам, які першими побачили постановку, хотілося б, аби легенд, представлених у формі скетчів, було більше. Аби цей «шабаш» тривав довше, адже історія Києва дуже багата і важливими подіями, і яскравими персонами, які варті уваги.

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На весь екран
Допрем’єрний спецпоказ вистави «Легенди Києва»
фото: glavcom.ua

 

Серед перших глядачів постановки була депутатка Київради,  голова постійної комісії  з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.  Вона назвала нову виставу справжнім подарунком усім, хто закоханий у столицю, і подякувала авторам та акторам.

Сьогодні, 26 травня, у День Києва відбудеться другий спецпоказ вистави «Легенди Києва». Прем’єра ж постановки запланована на 9 червня.

Додамо, що День Києва відзначається в останню неділю травня.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 24 квітня представив виставу «Марія Стюарт» режисера Івана Уривського. Зараз тривають прем'єрні покази постановки, в якій задіяні два альтернативні склади акторів.

Детальніше про виставу читайте тут: Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото
Теги: Київ театр вистава

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