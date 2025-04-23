Музей Києва знову в жалобі: за тиждень після смерті Попової помер її заступник

Офіційна причина смерті Селецького не повідомлялася

Музей історії міста Києва переживає важкі часи. Всього за тиждень після смерті генеральної директорки Діани Попової помер її перший заступник Ігор Селецький. Тепер на вході до музею на вулиці Богдана Хмельницького відвідувачів зустрічають їхні портрети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТСН.

Діана Попова померла 13 квітня від важкої хвороби, а Ігор Селецький раптово пішов із життя 20 квітня. Офіційної причини його смерті не називають, але рідні повідомляють, що зупинилося серце.

«Немає слів, немає сліз, лише невимовний сум. Діана була найсонячнішою людиною, яку я знав. Орігамі на стінах музею – це символ твоєї мужності та внеску, попри боротьбу з хворобою. Спочивай з миром», – писав Ігор Селецький у соцмережах після смерті Діани. Через тиждень не стало й його.

Співробітники музею зазначають, Діана та Ігор були не лише колегами, а й друзями, об’єднаними любов’ю до Києва та спільною справою – збереженням його історії. Вони разом робили музей сучасним і цікавим. Вони були унікальним тандемом. Діана – творча, стратегічна, публічна. Ігор – скромніший, але надійний, був опорою для всіх. Разом вони підняли музей на новий рівень.

«Діана була світлом, до неї міг зайти кожен працівник просто поговорити. Ігор – моноліт, наша підтримка. Їхня втрата – шок. Ми знали про хворобу Діани, але вірили в диво. Вона до останнього дбала про музей. Смерть Ігоря стала ще одним ударом», – ділиться Ілона Закутинська, комунікаційниця музею.

Працівники зізнаються, що психологічно їм дуже важко. «Ми у скорботі, але працюємо, пам’ятаючи настанови Діани та Ігоря. Це наш спосіб вшанувати їх», – кажуть вони.

Фасад музею прикрашає інсталяція з п’яти тисяч орігамі-пташок – останній проєкт Діани Попової, створений у співпраці з мерією Брюсселю.

«Вона раділа результату, бачила фото. А через два дні її не стало. У день її смерті пташки-орігамі раптово піднялися вгору, наче відлітали. Це був ніби її прощальний знак», – розповідає Катерина Боровик, заступниця директора.

Нагадаємо, Діана Попова довгий час хворіла. В 2022 році почала хімієтерапію. У березні 2025 року у соцмережі вона написала, що «переживає найважчі тижні свого життя». 13 квітня 2025 року стало відомо, що Діана Попова померла на 48 році життя.