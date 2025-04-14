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Обробка парків у Деснянському районів: де не варто гуляти 14 квітня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обробка парків у Деснянському районів: де не варто гуляти 14 квітня
Заходи спрямовані лише на шкідників
фото з відкритих джерел

Мешканцям та гостям столиці варто утриматися від прогулянок у зазначених парках протягом сьогоднішнього дня, 14 квітня

Сьогодні, 14 квітня, у Деснянському районі Києва проводиться планова обробка зелених зон з метою запобігання поширенню гризунів та кліщів, які можуть бути переносниками небезпечних захворювань. Про це повідомляє адміністрація Деснянського району, інформує «Главком». 

Обробка здійснюється на території наступних парків:

  • Парк Муромець
  • Мій парк
  • Парк Кіото
  • Парк імені Шухевича
  • Парк Молодіжний

У зв'язку з цим, мешканців та гостей столиці просять утриматися від прогулянок у зазначених парках протягом сьогоднішнього дня, 14 квітня.

Жителям нагадали, що дія таких заходів спрямована лише на шкідників і не несе загрози для життя та здоровʼя людей і тварин.

Адміністрація району закликає з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та подбати про власну безпеку і здоров'я.

Нагадаємо, із настанням сезону активності кліщів мешканцям столиці рекомендують завчасно подбати про своїх домашніх тварин та обробити їх від укусів. Кліщі лишаються активними протягом усього року. Однак найбільш небезпечний період починається з настанням тепла, а пік їхньої активності припадає на квітень-червень. Їхні укуси майже непомітні, утім можуть серйозно нашкодити здоров’ю як людей, так і тварин, оскільки деякі кліщі є  переносниками небезпечних захворювань, зокрема енцефаліту та бореліозу (хвороби Лайма). 

Теги: Київ парк

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