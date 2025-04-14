Обробка парків у Деснянському районів: де не варто гуляти 14 квітня
Мешканцям та гостям столиці варто утриматися від прогулянок у зазначених парках протягом сьогоднішнього дня, 14 квітня
Сьогодні, 14 квітня, у Деснянському районі Києва проводиться планова обробка зелених зон з метою запобігання поширенню гризунів та кліщів, які можуть бути переносниками небезпечних захворювань. Про це повідомляє адміністрація Деснянського району, інформує «Главком».
Обробка здійснюється на території наступних парків:
- Парк Муромець
- Мій парк
- Парк Кіото
- Парк імені Шухевича
- Парк Молодіжний
У зв'язку з цим, мешканців та гостей столиці просять утриматися від прогулянок у зазначених парках протягом сьогоднішнього дня, 14 квітня.
Жителям нагадали, що дія таких заходів спрямована лише на шкідників і не несе загрози для життя та здоровʼя людей і тварин.
Адміністрація району закликає з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та подбати про власну безпеку і здоров'я.
Нагадаємо, із настанням сезону активності кліщів мешканцям столиці рекомендують завчасно подбати про своїх домашніх тварин та обробити їх від укусів. Кліщі лишаються активними протягом усього року. Однак найбільш небезпечний період починається з настанням тепла, а пік їхньої активності припадає на квітень-червень. Їхні укуси майже непомітні, утім можуть серйозно нашкодити здоров’ю як людей, так і тварин, оскільки деякі кліщі є переносниками небезпечних захворювань, зокрема енцефаліту та бореліозу (хвороби Лайма).
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