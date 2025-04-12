Де у Києві купити фермерські продукти 12-13 квітня: адреси ярмарків

У неділю ярмарки пройдуть у п'яти районах столиці

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цими вихідними,12–13 квітня, у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 12 квітня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

13 квітня, у неділю, ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у супермаркетах Києва почали зростати ціни на яйця. Раніше прогнозувалося, що вартість цього популярного серед українців продукту через підвищення попиту зросте орієнтовно за два тижні до Великодня, але ціни пішли вверх трохи раніше.

До слова, у столичних супермаркетах відчутно зросла ціна на банани.