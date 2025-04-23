Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч

Внаслідок атаки у трьох містах розгорілися пожежі

Росія атакувала безпілотниками Одесу, Полтаву та Харків. Внаслідок атаки у трьох містах розгорілися пожежі, також є постраждалі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 23 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи в Одесі

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, внаслідок удару у передмісті Одеси спалахнула низка пожеж. Він повідомив, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Попередньо, через російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини.

Вибухи у Полтаві

В ніч на 23 квітня окупанти атакували Полтаву безпілотниками. У місті виникли пожежі після вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Когута, є влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Інформації про постраждалих немає.

Вибухи у Харкові

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. У місті після вибухів виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Окупанти атакували Харків ще ввечері, 22 квітня, безпілотником «Молнія». Через падіння БпЛА у Салтівському районі міста загорівся гараж.

Росіяни не зупинилися та пізніше продовжили тероризувати Харків: за годину у місті пролунало шість вибухів.

План Трампа щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні так звану «остаточну мирну ініціативу», яка фактично передбачає визнання російської окупації значної частини української території. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, документ було передано українським посадовцям у Парижі минулого тижня, а відповідь на нього Вашингтон очікує вже в середу, інформує «Главком».

Пропозиція, описана як «односторінковий документ», включає низку поступок Росії та обмежень для України. США, відповідно до плану, мають визнати Крим частиною РФ та фактично погодитися з окупацією чотирьох регіонів, захоплених після 2022 року – більшість Луганської, а також частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також передбачається, що Україна не стане членом НАТО, хоча перспектива вступу до ЄС зберігається.

Додатково США зобов’язуються скасувати санкції, запроваджені проти Росії після 2014 року, та розширити економічну співпрацю з нею в енергетичній та промисловій сферах.