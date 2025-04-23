Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
В Одесі розгорілися пожежі після атаки БпЛА
фото: ДСНС Одещини

Внаслідок атаки у трьох містах розгорілися пожежі

Росія атакувала безпілотниками Одесу, Полтаву та Харків. Внаслідок атаки у трьох містах розгорілися пожежі, також є постраждалі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 23 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи в Одесі

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, внаслідок удару у передмісті Одеси спалахнула низка пожеж. Він повідомив, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Попередньо, через російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини.

Вибухи у Полтаві

В ніч на 23 квітня окупанти атакували Полтаву безпілотниками. У місті виникли пожежі після вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Когута, є влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та  Шевченківському районах Полтави. Інформації про постраждалих немає.

Вибухи у Харкові

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. У місті після вибухів виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Окупанти атакували Харків ще ввечері, 22 квітня, безпілотником «Молнія». Через падіння БпЛА у Салтівському районі міста загорівся гараж.

Росіяни не зупинилися та пізніше продовжили тероризувати Харків: за годину у місті пролунало шість вибухів.

План Трампа щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні так звану «остаточну мирну ініціативу», яка фактично передбачає визнання російської окупації значної частини української території. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, документ було передано українським посадовцям у Парижі минулого тижня, а відповідь на нього Вашингтон очікує вже в середу, інформує «Главком».

Пропозиція, описана як «односторінковий документ», включає низку поступок Росії та обмежень для України. США, відповідно до плану, мають визнати Крим частиною РФ та фактично погодитися з окупацією чотирьох регіонів, захоплених після 2022 року – більшість Луганської, а також частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також передбачається, що Україна не стане членом НАТО, хоча перспектива вступу до ЄС зберігається.

Додатково США зобов’язуються скасувати санкції, запроваджені проти Росії після 2014 року, та розширити економічну співпрацю з нею в енергетичній та промисловій сферах.

Теги: Харків пожежа Полтава Одеса Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державний секретар США Марко Рубіо та Дональд Трамп
Росія маніпулює миром: Вашингтон має зрозуміти, як його дурять
26 березня, 21:58
У 2020 році Трамп організував укладення deal з Сербією та Косово
Мирні угоди Трампа. Історичний факт
26 березня, 06:44
Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони та штрафи
Пожежі в екосистемах України: надзвичайники оприлюднили тривожну статистику за сьогодні
23 березня, 23:10
Горять авто на парковці у Владивостоці
У Владивостоці невідомий вчинив підпал на парковці: згоріли десятки автівок
24 березня, 01:06
Головні новини ночі проти 24 березня
Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч
24 березня, 05:57
Маск може піти з посади в той час, як завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця»
Трамп найближчим часом звільнить Маска з Білого дому – Politico
2 квiтня, 19:51
Урсула фон дер Ляєн наголосила: «Європа готова до хорошої угоди»
Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
7 квiтня, 19:11
Призначено додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 між Києвом та Одесою
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд між Києвом і Одесою на великодні свята
10 квiтня, 07:49
За словами Трампа, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу
Трамп розкритикував пропозицію України придбати ракети
14 квiтня, 20:28

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
Росія масовано атакувала Харків безпілотниками
Росія масовано атакувала Харків безпілотниками
РФ атакувала Полтаву «шахедами», у місті виникла пожежа (оновлено)
РФ атакувала Полтаву «шахедами», у місті виникла пожежа (оновлено)
Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
29K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
17K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
13K
Прогноз магнітних бур на 22-24 квітня: якою буде сонячна активність
12K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua