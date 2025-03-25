Віталій Кличко зворушливо привітав брата Володимира з днем народження

Віталій Кличко: Завжди в цей день дякую нашій мамі за такий крутий подарунок

Віталій Кличко назвав Володимира найтурботливішим батьком і найкращим дядьком

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 25 березня, зворушливо привітав свого брата Володимира з днем народження. Про це повідомляє «Главком».

«Хоч я і старший брат, я багато чому в тебе вчуся. З іншого боку, оскільки в дитинстві та юності батьки говорили, що я за тебе відповідаю, поки вони на роботі, відчуваю цю відповідальність досі Ти дуже цілеспрямований та прагнеш успіху в усьому, за що берешся. І перемагаєш!», – написав Віталій Кличко у Facebook.

Він також зазначив, що Володимир – найтурботливіший батько і найкращий дядько.

«Більш близького друга за тебе в мене немає. Ти знаєш… А ця війна зробила нас іще згуртованішими і навчила цінувати надійне плече ще більше. Дякую за твою підтримку і допомогу! Разом ми сильніші! Завжди в цей день дякую нашій мамі за такий крутий подарунок. З Днем народження, брате!», – резюмував Віталій Кличко.

Володимир Кличко народився 26 березня 1976 року. У 1996 року став олімпійським чемпіоном з боксу.

Володимир Кличко володів титулами чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015 роки), IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки) та WBA (2011-2015 роки).

Володимир завершив професійну кар’єру в 2017-му році після бою з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко ніжно привітав маму з днем народження.

«Люба моя матуся, З днем Народження! Дякую за все, любимо тебе», – зазначено в дописі.