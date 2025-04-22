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Суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву
Прокопів має одягнути засіб контролю – електронний браслет
скриншот відео

Суд відмовив народним депутатам, які хотіли взяти Володимира Прокопіва на поруки

Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці. Про це 22 квітня Суспільному повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, інформує «Главком». 

Повідомляється, що суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА – цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Водночас він має одягнути засіб контролю – електронний браслет.

Також суд відмовив народним депутатам, які хотіли взяти посадовця на поруки.

«Мені здається, що рішення було ухвалене задовго до судового засідання. Владі вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, а був вдома. Будемо подавати апеляцію», – заявив Прокопів.

Нагадаємо, 17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи.

За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 

Теги: Київ корупція в Україні місцева влада Володимир Прокопів КМДА

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