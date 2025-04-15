Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії пролунали вибухи: Курськ опинився під атакою дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Росії пролунали вибухи: Курськ опинився під атакою дронів
У Росії лунали вибухи
скріншот з відео

Внаслідок дронової атаки виникли пожежі

У ніч на 15 квітня у Росії пролунали вибух. Як стало відомо з російських телеграм-каналів, під атакою дронів опинився Курськ, повідомляє «Главком».

Місцеві жителі повідомляють про активну роботу систем протиповітряної оборони в місті. За їхніми словами, перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля.

Згодом один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня у російському місті Алексин пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За свідченнями очевидців, загалом у Алексині було чутно щонайменше п’ять потужних ударів.

Попередньо повідомляється, що ймовірною ціллю атаки могла бути Алексинська теплоелектроцентраль.

А у ніч на 13 квітня у Росії у Оренбурзі пролунав вибух та сталася пожежа в районі Сакмарської ТЕЦ. Повідомляється, що частина міста залишилась без світла. Про це пише «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У російському Оренбурзі вночі пролунав вибух, після якого розгорілася пожежа на ТЕЦ. Місцеві зняли відео.

Також у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

Теги: росія вибух пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для місцевих мешканців доступ до інформації надзвичайно обмежений
Як живе прифронтовий Оріхів та його газета
1 квiтня, 10:00
Путін давно втратив легітимність і чому перемовини з ним – це небезпечно
Перемовини з Путіним. Чому це небезпечно
18 березня, 17:30
НАТО та гарантії безпеки для України: чи можемо ми розраховувати на військову підтримку за президентства Трампа?
НАТО та гарантії безпеки для України: чи можемо ми розраховувати на військову підтримку за президентства Трампа?
17 березня, 20:04
Олександр Маринеско
Олександр Маринеско: «вбивство століття»
26 березня, 11:45
СБУ: Виконуючи вказівки свого куратора, чоловік «втемну» використовував знайомих, а також перевіряв їхню придатність для вербування
Готував теракти у Запоріжжі: СБУ затримала російського агента
18 березня, 10:21
Влада РФ пропонує іпотеку на купівлю житла в українському Краматорську
Росія дає іпотеку на житло в українських містах, які контролює Київ
21 березня, 16:15
Аеродром «Енгельс-2» є ключовою базою стратегічної авіації РФ
Британська розвідка назвала найуспішнішу операцію України у 2025 році
25 березня, 14:56
31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня
Сили оборони ліквідували призера Паралімпіади у Токіо
25 березня, 19:21
За словами міністра, РФ є серйозною загрозою нацбезпеці Британії
Британія візьме на облік усіх, хто співпрацює з російським урядом
1 квiтня, 21:22

Соціум

Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку Росії на Суми
Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку Росії на Суми
Північна Корея будує найбільший військовий корабель в своєму арсеналі – CNN
Північна Корея будує найбільший військовий корабель в своєму арсеналі – CNN
Названо найкращі аеропорти світу 2025 року: рейтинг
Названо найкращі аеропорти світу 2025 року: рейтинг
Масштабний страйк сміттярів змусив Британію викликати військових
Масштабний страйк сміттярів змусив Британію викликати військових
«Давно не секрет». Громадяни Китаю потрапили в український полон: російські «воєнкори» здивували реакцією
«Давно не секрет». Громадяни Китаю потрапили в український полон: російські «воєнкори» здивували реакцією
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
35K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
28K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
15K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua