РФ атакувала Полтаву «шахедами», у місті виникла пожежа (оновлено)

Після вибухів у Полтаві розгорілася пожежа

В ніч на 23 квітня окупанти атакували Полтаву безпілотниками. У місті виникли пожежі після вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Когута, є влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

«На даний момент інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – зазначив Когут.

Українські телеграм-канали повідомляють, що у Полтаві після атаки «шахедів» розгорілася сильна пожежа.

«Росіяни вчергове атакували Полтавщину. Протиповітряною обороною сходу України здійснюється збиття значної кількості ворожих засобів повітряного нападу противника. Вибухи, які чули полтавці, це результат збиття безпілотників, підриви фрагментів збитих БпЛА на землі у результаті падіння, а також, нажаль, влучання у об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств. Інформації про постраждалих на цю хвилину не надходило. Повітряна тривога триває! Будьте в укриттях до відбою! Бережіть себе та рідних», – написав Когут о 01:28 ночі.

Раніше Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті виникла сильна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Мер Одеса Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакують безпілотниками та чутно вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті після прильотів вирує масштабна пожежа.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, у понеділок, 21 квітня, Росія також атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії по українським містам.

Очільник держави зауважив, що вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, південних областях.

«Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде», – підкреслив Зеленський.