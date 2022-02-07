Інспектор колонії за хабарі «забезпечував» засуджених мобільними телефонами

На хабарі попався інспектор відділу нагляду і безпеки «Літинської виправної колонії №123»

Повідомлено про підозру інспектору «Літинської виправної колонії». Раніше працівники ДБР викрили на хабарі інспектора відділу нагляду і безпеки виправної установи, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, із листопада 2021 року він брав кошти в ув’язнених за передачу їм телефонів. Слідчі ДБР задокументували отримання підозрюваним 65 тис. грн, що надійшли як поповнення телефонного рахунку.

«Триває перевірка інших працівників установи, які можуть бути причетними до злочину», – зазначено в повідомленні.

Кваліфікація правопорушення: одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та сектор внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.

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