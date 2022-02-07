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    Інспектор колонії за хабарі «забезпечував» засуджених мобільними телефонами

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    Працівник виправного закладу продавав засоби зв'язку ув'язненим - Інспектор колонії за хабарі «забезпечував» засуджених мобільними телефонами
    Працівник виправного закладу продавав засоби зв'язку ув'язненим
    фото: dbr.gov.ua

    На хабарі попався інспектор відділу нагляду і безпеки «Літинської виправної колонії №123»

    Повідомлено про підозру інспектору «Літинської виправної колонії». Раніше працівники ДБР викрили на хабарі інспектора відділу нагляду і безпеки виправної установи, повідомляє Державне бюро розслідувань.

    За попередньою інформацією, із листопада 2021 року він брав кошти в ув’язнених за передачу їм телефонів. Слідчі ДБР задокументували отримання підозрюваним 65 тис. грн, що надійшли як поповнення телефонного рахунку.

    «Триває перевірка інших працівників установи, які можуть бути причетними до злочину», – зазначено в повідомленні.

    Кваліфікація правопорушення: одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

    Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та сектор внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

    Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

    Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.

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    Теги: прокуратура розслідування Державне бюро розслідувань Вінниччина поліція інспектор
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    Інспектор колонії за хабарі «забезпечував» засуджених мобільними телефонами