Суд повернув у власність Києва кінотеатр, який прибрали до рук шахраї

Будівлею кінотеатру «Молодіжний» заволодів аферист

Київська міська прокуратура в судовому порядку повернула столичній громаді будівлю кінотеатру «Молодіжний» у Святошинському районі міста, яка у незаконний спосіб вибула з комунальної власності на користь приватних осіб. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Будівля кінотеатру «Молодіжний» по вул. Рубежівській у Києві, яку побудовано ще у 1958 році, є власністю територіальної громади міста. Рішення про відчуження вказаної будівлі не приймалось, її приватизація не проводилась.

Однак, як з’ясувалося, право власності на це приміщення було зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого свідоцтва про право власності. У подальшому будівлю було перепродано.

За вказаних обставин, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Київради про витребування цього майна.

Святошинський районний суд Києва погодився з доводами прокурора щодо незаконності вибуття з комунальної власності спірної будівлі та своїм рішенням задовольнив позов Київської міської прокуратури, витребувавши на користь територіальної громади цей об’єкт.

Нагадаємо, влітку 2018 року прокуратурою було скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який за підробленими документами незаконно заволодів будівлею кінотеатру «Молодіжний» у Києві.

Раніше Київрада виділила кошти на реконструкцію будівлі кінотеатру «Київська Русь».