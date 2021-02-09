Дарницький міст юридично не існує

Київські депутати стурбовані долею міських об’єктів, що фактично підпорядковуються не місту, а державі

Дарницький або міст Кірпи, як його ще називають, юридично не існує. Міст перебуває на балансі Укрзалізниці як замовника і проблема вводу в експлуатацію полягає в дуже складних бюрократичних процедурах. Через це не можуть передати міст на баланс міста. Київські комунальники не мають права навіть чистити його від снігу. Про це розповів депутат Київради Дмитро Білоцерковець в програмі «Погоджувальна рада» на телеканалі «Київ».

У програмі київські депутати обговорювали тему, яка доля чекає на міські об’єкти, що фактично підпорядковуються не місту, а державі. Серед них, зокрема, міст Патона, цирк на площі Перемоги, Гостиний двір, костел св. Миколая, який багато років руйнується, не дивлячись на те, що держава виділяла гроші на його реконструкцію.

«В костьолі знаходиться державна інституція – органний зал. Для здійснення реконструкції потрібно, щоб він переїхав. Місто пропонувало інші приміщення, але кожного разу стикалося з якимись новими перепонами. Центральна влада місту каже: «Ні, ми самі цим займемось!» Вибачте, але ми вже бачили, як центральна влада цим займається. Кожний може побачити, як від костьолу відвалюється черговий шмат штукатурки», - розповів Леонід Ємець.

Ще один київський об’єкт, який потребує термінової допомоги, - Гостинний двір. Нагадаємо, днями міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра з ініціативою про передачу Гостиного двору на баланс міністерства.

«Це не змагання, хто зробить кращий музей. Я бачу, як центральна влада дуже ревно ставиться до того, щоб місто, яке собою уособлює осередки самоврядування, не продемонструвало б більший успіх, ніж центр. Можливо, пан Ткаченко вважає, що успіхи міста будуть бити по їхньому рейтингу. Тут тільки бажання погратися в політику», - прокоментував Ємець.

На думку київських депутатів, Гостиний двір може врятувати лише місто. Адже в державі протягом років або не вистачало грошей на такі об’єкти, або не було ініціативи. До речі, і самого міністра культури донедавна це також не цікавило. «Ми пройшли всі бюрократичні процедури, аби місто змогло забрати на баланс Гостиний двір. Там фактично треба вже не просто робити реконструкцію чи реставрацію, а негайно рятувати. На сьогоднішній день потрібно хоча б зробити нормальну гідроізоляцію та консервацію. На жаль, в останній момент втрутився пан Ткаченко, якого протягом його каденції це питання зовсім не цікавило. Оскільки об’єкт треба швидко рятувати, ми погодилось підписати меморандум з Мінкультом. Та час спливає, але нічого не робиться. В них немає розуміння, як розробляти проект, як його рятувати. А в держави немає грошей. Притому, що Київ пропонував швидку реакцію, що робити. Та боюсь, що й через півроку нічого не буде зроблено», - вважає Дмитро Білоцерковець.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що Київ очікує передачі будівлі Гостиного двору з державної до комунальної власності. КМДА вже погодила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підтримує передачу Гостиного двору з державної до комунальної власності Києва.

У січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з тим, аби уряд невідкладно ухвалив рішення про передачу Гостиного двору громаді столиці.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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