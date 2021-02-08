Столична влада нарешті береться за ремонт моста Патона: що буде зроблено

Планується розширення моста Патона і влаштування трамвайних колій

Цього тижня комунальна корпорація «Київавтодор» розпочинає процедуру публічних закупівель із визначення компанії-підрядника, яка розробить проєктно-кошторисну документацію реставрації із пристосуванням мосту ім. Патона. Переможця буде визначено наприкінці березня. Першочергово буде розроблено ескізний проєкт. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

У рамках проведення реставраційних робіт планується:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар’єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

«Міст заплановано розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху», – зазначив заступник голови КМДА.

За словами Густєлєва, на мосту з’являться велосипедні доріжки в обидва напрямки. Також передбачається розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

«Згідно з технічним завданням буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів», – додав Густєлєв.

Важливо, що під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується, адже міст Патона – одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег столиці з лівим.

Нагадаємо, що міст Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Враховуючи аварійний стан мосту, з метою зменшення навантаження на споруду, у 2020 році було обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6,0 т., а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.

Київавтодор планувала розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте процедуру призупинив АМКУ.

У 1995 році столична споруда отримала визнання Американської асоціації зварювання як унікальна зварна конструкція ХХ ст.

Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.