Столична влада нарешті береться за ремонт моста Патона: що буде зроблено
Планується розширення моста Патона і влаштування трамвайних колій
Цього тижня комунальна корпорація «Київавтодор» розпочинає процедуру публічних закупівель із визначення компанії-підрядника, яка розробить проєктно-кошторисну документацію реставрації із пристосуванням мосту ім. Патона. Переможця буде визначено наприкінці березня. Першочергово буде розроблено ескізний проєкт. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.
У рамках проведення реставраційних робіт планується:
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
- встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор та опорних частин;
- ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
- реставрація колон (на лівому березі);
- ремонт сполучень із мостом;
- ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
- ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
«Міст заплановано розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху», – зазначив заступник голови КМДА.
За словами Густєлєва, на мосту з’являться велосипедні доріжки в обидва напрямки. Також передбачається розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.
«Згідно з технічним завданням буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів», – додав Густєлєв.
Важливо, що під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується, адже міст Патона – одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег столиці з лівим.
Нагадаємо, що міст Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.
Враховуючи аварійний стан мосту, з метою зменшення навантаження на споруду, у 2020 році було обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6,0 т., а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.
Київавтодор планувала розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте процедуру призупинив АМКУ.
У 1995 році столична споруда отримала визнання Американської асоціації зварювання як унікальна зварна конструкція ХХ ст.
Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.