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Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині
За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся аж на 29 см
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки

З 15 по 19 березня на річці Дніпро в Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Про це інформує Укргідрометцентр.

Зокрема, Укргідрометцентр повідомив про I рівень небезпеки – жовтий.

Укргідрометцентр попередив киян та жителів Київщини про небезпеку
Укргідрометцентр попередив киян та жителів Київщини про небезпеку
фото: Telegram/Український гідрометцентр

Як зазначає пресслужба, коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища у зв’язку з проходженням весняного водопілля.

Нагадаємо, рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 29 см, а за останні 5 днів зріс на 45 см.

Як повідомлялося, столичне метро може піти під воду з початком весняного паводка. Під загрозою як закриті станції метрополітену, так і функціонуючі станції «синьої» гілки.

До слова, наприкінці лютого київська влада повідомила про загрозу підтоплення. Внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій.

Теги: річка Дніпро Київщина Київ

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