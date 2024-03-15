Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині

За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся аж на 29 см

Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки

З 15 по 19 березня на річці Дніпро в Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Про це інформує Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, Укргідрометцентр повідомив про I рівень небезпеки – жовтий.

Укргідрометцентр попередив киян та жителів Київщини про небезпеку фото: Telegram/Український гідрометцентр

Як зазначає пресслужба, коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища у зв’язку з проходженням весняного водопілля.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 29 см, а за останні 5 днів зріс на 45 см.

Як повідомлялося, столичне метро може піти під воду з початком весняного паводка. Під загрозою як закриті станції метрополітену, так і функціонуючі станції «синьої» гілки.

До слова, наприкінці лютого київська влада повідомила про загрозу підтоплення. Внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій.