Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині
Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки
З 15 по 19 березня на річці Дніпро в Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Про це інформує Укргідрометцентр.
Зокрема, Укргідрометцентр повідомив про I рівень небезпеки – жовтий.
Як зазначає пресслужба, коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища у зв’язку з проходженням весняного водопілля.
Нагадаємо, рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 29 см, а за останні 5 днів зріс на 45 см.
Як повідомлялося, столичне метро може піти під воду з початком весняного паводка. Під загрозою як закриті станції метрополітену, так і функціонуючі станції «синьої» гілки.
До слова, наприкінці лютого київська влада повідомила про загрозу підтоплення. Внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій.
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