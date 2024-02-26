У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
Учасники дізнаються, для чого потрібно навчатися бізнес-плануванню
У четвер, 29 лютого, у Київ Мілітарі Хаб відбудеться вступна лекція до навчального курсу за програмою «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для Захисників та Захисниць, а також членів родин.
На лекції ви:
- отримаєте детальну інформацію про навчання;
- умови участі у програмі;
- дізнаєтеся, для чого потрібно навчатися бізнес-плануванню.
Коли: 29 лютого, 14:00.
Де: вул. Бастіонна, 11.
Щоб взяти участь, обов'язково заповніть коротку реєстраційну форму.
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