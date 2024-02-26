У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин

Стоична влада проводить навчальні заходи для наших захисників та захисниць та їх сімей

Учасники дізнаються, для чого потрібно навчатися бізнес-плануванню

У четвер, 29 лютого, у Київ Мілітарі Хаб відбудеться вступна лекція до навчального курсу за програмою «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для Захисників та Захисниць, а також членів родин.

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На лекції ви:

отримаєте детальну інформацію про навчання;

умови участі у програмі;

дізнаєтеся, для чого потрібно навчатися бізнес-плануванню.

Коли: 29 лютого, 14:00.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Де: вул. Бастіонна, 11.

Щоб взяти участь, обов'язково заповніть коротку реєстраційну форму.