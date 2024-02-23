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Метро піде під воду? Депутат Київради наголошує на загрозі від весняного паводку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Метро піде під воду? Депутат Київради наголошує на загрозі від весняного паводку
фото з відкритих джерел

За словами посадовця, якщо не встановити обладнання для відкачування води, то «синя» гілка підземки перетвориться на аналог каналу у Венеції

Київське метро може піти під воду з початком весняного паводку. Під загрозою як закриті станції метрополітену, так і функціонуючі станції «синьої» гілки. Про це розповів голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко в ефірі UWN.

За його словами, столична влада має підготуватись до підняття рівня води у підводних річках, встановити необхідне обладнання для відкачування води. Якщо цього не зробити, то «синя» гілка київської підземки може перетворитись на аналог каналу у Венеції й рух між станціями буде відбуватись на човнах і стане буквально човниковим.

«Я дуже сильно боюся, що ті київські чиновники, які відповідають за київський метрополітен і за подолання кризових ситуацій, виявляться не підготовленими до цього (до весняних паводків, – ред.). І дуже сильно боюся, що «синя» гілка метрополітену може перетворитися на Венеціанський канал, на якому можна буде пересуватися лише на човнах. Тому що ми бачили на власні очі ті тріщини, які є в тунелях метрополітену, як тече там вода», – сказав Вітренко. 

За його словами, зміна русел підземних річок під час паводків може дуже сильно вплинути на тунелі київського метро. На його думку, питання щодо готовності київського метрополітену до цього часу залишається відкритим.

Нагадаємо, минулого року Дніпро під час повені затопив столичний Гідропарк. Підтопленими були 1642 домогосподарства в шістьох областях.

Наразі Київська влада повідомила про загрозу підтоплення.

Зазначається, що органи управління та сил цивільного захисту міста готові до виникнення потенційних надзвичайних ситуацій, існують розроблені плани і напрацювання організації робіт із запобігання та ліквідації наслідків метеорологічних надзвичайних ситуацій.

Нещодавно сильні опади на Закарпатті спричинили зсув ґрунту, який перекрив одну з місцевих доріг у с. Богдан на Рахівщині.

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Теги: Київ Київрада метро Дніпро влада

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