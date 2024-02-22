Київська влада повідомила про загрозу підтоплення: яка причина

22-27 лютого, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у столиці можливі різкі коливання рівнів води

Як повідомляє КМВА, органи управління та сил цивільного захисту міста готові до виникнення потенційних надзвичайних ситуацій

У наступні п'ять днів у Києві на річці Дніпро можливі коливання рівнів води. Так, Київська міська військова адміністрація попереджає про ймовірний перший рівень небезпеки.

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«22-27 лютого, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій (І рівень небезпеки – жовтий). Аварійних підтоплень по місту Києву не очікується», – інформує КМВА.

Зазначається, що органи управління та сил цивільного захисту міста готові до виникнення потенційних надзвичайних ситуацій, існують розроблені плани і напрацювання організації робіт із запобігання та ліквідації наслідків метеорологічних надзвичайних ситуацій.

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Чиновники просять мешканців столиці зберігати спокій і не лякатися високої води.

Як повідомлялося, на озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі Києва, на Виноградарі, повністю висохло озеро Синє. Від нього лишилося кілька невеликих калюж та вологий ґрунт.