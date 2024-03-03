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У Києві проходить акція в підтримку полонених захисників (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві проходить акція в підтримку полонених захисників (фото, відео)
Мешканці столиці зібралися на Львівській площі, щоб нагадати про захисників України, які досі перебувають у російському полоні
фото: glavcom.ua

Українці закликають якомога швидше звільнити полонених українських бійців

Мешканці столиці влаштували акцію в підтримку українських військовополонених. Про це повідомила кореспондентка «Главкома».

Рідні полонених захисників закликають пришвидшити зусилля з їх звільнення.

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Мешканці столиці зібралися на Львівській площі, щоб нагадати про захисників України, які досі перебувають у російському полоні
фото: glavcom.ua

Акція проходить на Львівській площі Києва.

Нагадаємо, що такі акції проходять у столиці регулярно. Так, раніше родичі полонених військовослужбовців, зокрема, захисників «Азовсталі» зібрались на Майдані Незалежності на акцію Free Azov. Вони вимагали звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія.

До слова, днями Росія завила, що готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у Білгородській області 24 січня. 

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Теги: Київ акція обмін полоненими

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