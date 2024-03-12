У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни

Загальна тривалість тривог сягає понад тисячу годин

У Києві від початку повномасштабного вторгнення вже тисячу разів пролунав сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Загальна тривалість тривог сягає 1165 год та 26 хв.

«Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях. Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми переможемо!» – наголосив Попко.

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Протягом 12 березня у столиці вже лунало три тривоги: після опівночі, уранці та вдень. Всі вони були повʼязані із загрозою застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, в Україні була вдруге за день оголошена повітряна тривога. Сирени завили об 11:56, існувала ракетна небезпека. Станом на 12:12 тривогу скасовано.

До слова, триває 748-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.