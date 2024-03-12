Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни
Загальна тривалість тривог у столиці перевищує 48 днів
фото з відкритих джерел

Загальна тривалість тривог сягає понад тисячу годин

У Києві від початку повномасштабного вторгнення вже тисячу разів пролунав сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

Загальна тривалість тривог сягає 1165 год та 26 хв. 

«Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях. Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми переможемо!» – наголосив Попко.  

Протягом 12 березня у столиці вже лунало три тривоги: після опівночі, уранці та вдень. Всі вони були повʼязані із загрозою застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, в Україні була вдруге за день оголошена повітряна тривога. Сирени завили об 11:56, існувала ракетна небезпека. Станом на 12:12 тривогу скасовано.

До слова, триває 748-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: тривога Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні вдруге за день була оголошена повітряна тривога
В Україні вдруге за день була оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 12:12
Перемогу в головній номінації Алан Бадоєв присвятив героям фільму
Фільм «Довга Доба» Алана Бадоєва переміг на фестивалі кіно Cinema for Victory
1 березня, 14:40
Сирський каже, задля посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти українські резерви
Сирський назвав ключові завдання ЗСУ на Авдіївському напрямку
29 лютого, 15:20
Цього року звернення стане частиною передвиборчої кампанії Путіна, як кандидата в президенти
Послання Путіна до росіян: яке улюблене слово диктатора
29 лютого, 11:46
Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна
У столиці ділки продавали крадене майно однієї з бригад Тероборони Києва
28 лютого, 13:06
Українські підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб нищити російського противника
Окупанти активізувалися на трьох напрямках після відходу ЗСУ з Ласточкиного
26 лютого, 22:13
Українські воїни тримали позиції в Авдіївці так довго, як могли
Бахмут, Авдіївка... Чому сюжет повторюється?
17 лютого, 10:25
Постанова Кабміну регулюватиме взаємодію органів влади щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги
Уряд затвердив механізм контролю за міжнародною військовою допомогою
14 лютого, 15:24
Будівлю кінотеатру невідомі обмалювали фарбою
Вандали обмалювали київський кінотеатр «Жовтень» через показ фільму про ЛГБТ
13 лютого, 09:28

Новини

У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни
У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни
У Києві на станції метро «Хрещатик» буде відновлено роботу одного з вестибюлів
У Києві на станції метро «Хрещатик» буде відновлено роботу одного з вестибюлів
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи
Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи
У Києві затримано псевдоволонтерку, яку підозрюють у привласненні 1,2 млн грн
У Києві затримано псевдоволонтерку, яку підозрюють у привласненні 1,2 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
20K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
19K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
17K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
13K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
9494
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua