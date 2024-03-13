Суд остаточно повернув Біличанський ліс громаді Києва

У травні 2014 року Біличанський ліс отримав найвищий природоохоронний статус національного парку

Раніше Бучанська районна рада неправомірно прийняла рішення розширити межі Коцюбинського на 3 тис. га за рахунок ділянок Біличанського лісу

Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, згідно з яким громаді Києва повернули 3 тис. га Біличанського лісу, який є частиною національного природного парку «Голосіївський», та належить до Святошинського району столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, що діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради. Ним передбачалось неправомірне збільшення Коцюбинського за рахунок території столиці, а саме Біличанського лісу, який є частиною національного природного парку «Голосіївський», – написав він.

Біличанський ліс – урочище та частина Голосіївського національного природного парку (з 2014 року), що розташований на території Святошинського та Подільського (частково) районів Київської міськради (Україна). Площа – 6 462,62 га. Землекористувач – Міністерство екології та природних ресурсів України.

Ще у 2008 році депутати Коцюбинської селищної ради самовільно та неправомірно роздали в лісі 501 ділянку місцевим депутатам та їхнім родичам. Згодом прокуратура скасувала більшість актів права власності на землю.

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У травні 2014 року Біличанський ліс отримав найвищий природоохоронний статус національного парку, однак лише 2021 року межу нацпарку винесли в натурі й він з’явився на кадастровій карті.

Того ж року Бучанська районна рада неправомірно прийняла рішення розширити межі Коцюбинського на 3 тис. га за рахунок ділянок Біличанського лісу, який має статус національного парку.

9 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив рішення Бучанської райради, заборонивши будь-яким організаціям, установам чи органам вносити до Державного земельного кадастру зміни щодо меж селища Коцюбинське Київської області.

Як повідомлялося, майже 100 га Біличанського лісу у Святошинському районі Києва біля табору «Лісовий Артек» під загрозою забудови.