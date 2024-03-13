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Суд остаточно повернув Біличанський ліс громаді Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд остаточно повернув Біличанський ліс громаді Києва
У травні 2014 року Біличанський ліс отримав найвищий природоохоронний статус національного парку
фото з відкритих джерел

Раніше Бучанська районна рада неправомірно прийняла рішення розширити межі Коцюбинського на 3 тис. га за рахунок ділянок Біличанського лісу

Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, згідно з яким  громаді Києва повернули 3 тис. га Біличанського лісу, який є частиною національного природного парку «Голосіївський», та належить до Святошинського району столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, що діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради. Ним передбачалось неправомірне збільшення Коцюбинського за рахунок території столиці, а саме Біличанського лісу, який є частиною національного природного парку «Голосіївський», – написав він.

Біличанський ліс – урочище та частина Голосіївського національного природного парку (з 2014 року), що розташований на території Святошинського та Подільського (частково) районів Київської міськради (Україна). Площа – 6 462,62 га. Землекористувач – Міністерство екології та природних ресурсів України.

Ще у 2008 році депутати Коцюбинської селищної ради самовільно та неправомірно роздали в лісі 501 ділянку місцевим депутатам та їхнім родичам. Згодом прокуратура скасувала більшість актів права власності на землю.

У травні 2014 року Біличанський ліс отримав найвищий природоохоронний статус національного парку, однак лише 2021 року межу нацпарку винесли в натурі й він з’явився на кадастровій карті. 

Того ж року Бучанська районна рада неправомірно прийняла рішення розширити межі Коцюбинського на 3 тис. га за рахунок ділянок Біличанського лісу, який має статус національного парку.

9 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив рішення Бучанської райради, заборонивши будь-яким організаціям, установам чи органам вносити до Державного земельного кадастру зміни щодо меж селища Коцюбинське Київської області.

Як повідомлялося, майже 100 га Біличанського лісу у Святошинському районі Києва біля табору «Лісовий Артек» під загрозою забудови.

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Теги: Верховний Суд України ліс Київ парк

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