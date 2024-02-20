Кияни закликають зберегти історичну садибу Зеленських від знищення

Активісти вимагають КМДА надати будинку охоронний статус пам'ятки

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію про збереження історичної садиби Зеленських. Про це повідомив активіст Дмитро Перов, який і зареєстрував петицію.

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Перов повідомляє, що попри заборону суду, у Києві розбирають історичну садибу Зеленських, яка була побудована у 1890 році. «Ще у квітні 2022 року ми подали розроблену істориками облікову документацію для присвоєння будівлі охоронного статусу памʼятки. Втім, Департамент охорони культурної спадщини КМДА її й досі не розглянув», – зазначає активіст. У тексті петиції він закликає міську владу негайно зупинити протиправні роботи, а історичній садибі надати статус памʼятки.

З 2021 року садиба перебуває під загрозою знищення фото з відкритих джерел

Улітку 2020 року забудовники розпочали демонтажні роботи на цьому об’єкті, які з перервами тривають і досі. Ще в жовтні 2021 року Перов повідомляв, що столична прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного знесення цієї будівлі. При цьому він уточнив, що на земельну ділянку під вказаним об’єктом накладено судовий арешт.

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Садиба Зеленських після робіт забудовників (серпень, 2021 рік) фото з відкритих джерел

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного демонтажу історичного будинку фото з відкритих джерел

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 року на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні – це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911-го по 1915 рік тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських. У 2021 році після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це забудовник продовжує її руйнувати.

Зауважимо, будівля на вулиці Кониського, 22 (колишня назва вулиці – Тургенєвська) у Києві раніше потрапила у захисний «Список Кличка» по культурній спадщині, але це ніяк не захистило її від знищення. Через це замість цінної споруди скоро з’явиться друга черга клубного дому Turgenev.

Як відомо, поряд з історичною будівлею у 2017 році компанія «Сервіт» збудувала 11-поверховий житловий комплекс – клубний будинок Turgenev. Щоб побудувати другу чергу у 2018 році садибу Зеленських вже намагалися знести, але після розголосу демонтаж зупинили.

За інформацією аналітичної платформи YouControl, компанія «Т-Інвест» (замовник першої черги житлового комплексу) була зареєстрована спочатку у Києві, а потім змінила місце реєстрації на Чоп у Закарпатській області. Засновниками компанії є представники з окупованого Донецьку: Володимир Заруба та Валерій Квасов.

Нагадаємо, садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування. Активісти готові власними силами провести протиаварійні роботи у частині будівлі, але на це потрібен дозвіл від обласного департаменту.

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Раніше повідомлялося, що у центрі Києва поступово руйнується цінна мозаїка. Власник будівлі, на якому розташоване панно, не дав дозволу на реставрацію.

Крім того, руйнується на очах і Поморянський замок на Львівщині: активісти закликають реставрувати пам'ятку. Замок неодноразово намагалися реставрувати, проте споруда аварійна і має статус пам’ятки національного значення. Тому багато бюрократичних перешкод і непорозумінь на різних рівнях влади стали на заваді втіленню мрії поморян відновити гарний вигляд пам'ятки.