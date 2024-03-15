У Києві суттєво піднявся рівень води у Дніпрі (фото)
Підйом відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля
Рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 29 см, а за останні 5 днів зріс на 45 см. Про це у Telegram повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
«За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся аж на 29 см. Станом на 14.03.2014, він становить 583 см над «0» поста. Температура води – 3,4 град. С.», – йдеться у повідомленні.
Згідно даних моніторингу, за останні 5 днів рівень найбільшої річки України в межах столиці зріс на 45 см. Підйом відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
«Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий). Проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. До критичного рівня води ще понад 1,3 м. Моніторинг цьогорічного водопілля триває», – повідомляє КМВА.
За інформацією Укргідрометцентру, наступні дні рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
Нагадаємо, наприкінці лютого київська влада повідомила про загрозу підтоплення. Внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій.
Також на початку березня у Києві спостерігався високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній – на правому.
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