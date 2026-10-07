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Через атаку РФ на Київщині спалахнув центр порятунку птахів «Садиба Нюшанік»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через атаку РФ на Київщині спалахнув центр порятунку птахів «Садиба Нюшанік»
Пожежа у «Садибі Нюшанік» після ворожого обстрілу
скриншот відео

«Садиба Нюшанік» є одним із найвідоміших осередків у регіоні, де рятують та реабілітують хижих і водоплавних птахів 

Унаслідок нічної масованої атаки на Київську область згорів пташиний стаціонар відомого центру реабілітації диких тварин «Садиба Нюшанік». Про це повідомила співзасновниця центру Ірина Снопко, інформує «Главком».

За словами співзасновниці центру, внаслідок влучання повністю знищено приміщення стаціонару, курятник, перепелятник, а також усе обладнання й корми. У вогні загинули птахи та кіт, які перебували в будівлі.

«У нас влучання. Згорів пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Там були птахи та кіт. А ще усе обладнання і корми», – зазначила Снопко.

«Садиба Нюшанік» є одним із найвідоміших осередків у регіоні, де рятують та реабілітують хижих і водоплавних птахів – лелек, лебедів, сов, яструбів та боривітрів. Птахи з важкими травмами, які не можуть повернутися у дику природу, залишалися в садибі на постійне проживання. Зокрема, фахівці центру врятували рідкісного червонокнижного орлана-білохвоста та відоме лелеченя Катрусю, яку батько Грицик викидав з гнізда.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ та область перебували під масованим комбінованим ударом балістичними ракетами та дронами. У столиці внаслідок влучання на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі загинули двоє цивільних чоловіків. 

Також унаслідок нічного масованого обстрілу Києва 7 жовтня було повністю знищено центральне складське приміщення мережі «АТЛ Автосервіс». 

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Теги: обстріл Київщина

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