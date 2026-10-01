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У трьох містах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У трьох містах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря
Рятувальники ліквідовують наслідки російських атак на Київщині
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Основним забруднювачем повітря на Київщині зараз є дрібнодисперсний пил

На Київщині у містах Вишгород, Васильків та Обухів зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря. Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами,  інформує «Главком» із посиланням на Київську обласну державну адміністрацію.

У дописі інформують – основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей. 

«До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим», – радять в адміністрації.

Зазначається, що в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження у містах Бровари, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Узин, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району. Пост спостереження у місті Біла Церква тимчасово не працює.

Нагадаємо, на Київщині станом на ранок 1 жовтня внаслідок ворожих атак фіксують пошкодження 42 об’єктів у шести районах області. За останню добу травмовано шістьох жителів. 

Нагадаємо, російські війська 30 вересня атакували енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок чергового удару пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції на Київщині. 

Теги: Київщина повітря

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