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Відомий торговельний центр у Миколаєві призупинив роботу після влучання дрона

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Відомий торговельний центр у Миколаєві призупинив роботу після влучання дрона
Наслідки російської атаки на гіпермаркет у Миколаєві
Фото: «Суспільне»

Будівлю Metro пошкоджено внаслідок російської атаки, ніхто зі співробітників та відвідувачів не постраждав

Торговельний центр Metro у Миколаєві тимчасово призупинив роботу після влучання російського безпілотника. Наразі фахівці оцінюють пошкодження будівлі та можливості її відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначила команда Metro, ввечері 8 вересня внаслідок російської атаки дроном було пошкоджено будівлю торговельного центру на проспекті Героїв України.

На момент атаки у ТЦ перебували співробітники та клієнти, однак ніхто з них не постраждав. Наразі Metro оцінює масштаби пошкоджень та визначає шляхи відновлення торговельного центру. До завершення цих робіт він залишатиметься зачиненим.

Про дату відновлення роботи торговельного центру компанія повідомить додатково на своїх офіційних сторінках.

Нагадаємо, 4 вересня російські війська шість разів атакували торговельний центр «Епіцентр» у Миколаєві. Десятеро працівників разом із рятувальниками майже добу боролися з пожежами між ударами.

Після чотирьох влучань торговельний центр вдалося практично врятувати, однак росіяни продовжили удар.  Після останнього влучання вогонь поширився на 42 тис. кв. м будівлі. Унаслідок атаки торговельний центр було знищено.

Вночі проти 9 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Миколаївщині, застосувавши ударні безпілотники, балістичні ракети, ракети «Бандероль» та керовані авіабомби. У Миколаєві загинула 70-річна жінка, ще четверо людей, серед яких 15-річна дитина, постраждали.

У місті були пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе та два приватні будинки. 

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Теги: Миколаїв бізнес дрон обстріл Миколаївщина

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