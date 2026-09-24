Помер в укритті. Що відомо про киянина, у якого під час атаки не витримало серце

65-річний Віктор Єрко щоразу спускався до підземного переходу під час обстрілів

Під час російської атаки на Київ 24 вересня у підземному переході в Солом’янському районі помер 65-річний Віктор Єрко. Чоловік жив один і під час кожного обстрілу йшов до укриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske, якому про батька розповіла його донька Анна Венедиктова.

Віктор Єрко народився на Чернігівщині, закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури та все життя працював у сфері будівництва. Навіть після виходу на пенсію він продовжував працювати. «Найкращий тато і дідусь. Який він був щасливий, коли в нього народився онук. Приїздив до нас постійно і привозив цілі мішки з подарунками», – розповіла донька загиблого.

Після початку повномасштабної війни Анна виїхала з України разом із родиною. За її словами, вони з батьком не бачилися майже п’ять років, однак щодня листувалися, щоб вона могла переконатися, що з ним усе гаразд.

24 вересня жінці повідомили, що її батько помер у підземному переході. Деталі того, що сталося, вона вже дізналася з новин.

«Його серце не витримало цього стресу. Він жив один і кожного разу ходив в укриття. Але, на жаль, це його не врятувало. Ми його дуже любимо. І його онук Марк так і не обійме свого дідуся більше», – сказала Анна. У Віктора Єрка залишилися двоє дітей та двоє онуків.

Журналіст hromadske Денис Булавін, який під час атаки також перебував у цьому переході, розповів, що чоловік прийшов до укриття з кріслом. Через кілька хвилин після вибухів він знепритомнів і почав задихатися. Коли чоловік втратив свідомість, з його рук випав телефон. На екрані була відкрита інформація про рух повітряних цілей. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах міста, пошкоджено пологовий будинок, приватні будинки, поштові відділення, офісні будівлі та понад 30 автомобілів.

Крім того, атака завдала значної шкоди IT-інфраструктурі столиці. Було знищено обладнання та сервери кількох українських провайдерів і дата-центрів, через що виникли перебої з роботою сайтів та інтернету. Проблеми зафіксували, зокрема, у Cityhost, MiroHost та Etherlink.