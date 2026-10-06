В Ірпінській громаді зафіксовано перший випадок отруєння грибами

На території нашої країни ростуть майже 2 тис. видів шапинкових грибів, до 500 з них вважаються їстівними

У разі появи симптомів отруєння після вживання грибів необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою

В Ірпінській громаді зафіксували перший випадок отруєння неїстівними грибами. Чоловіка у критичному стані госпіталізували до лікарні. Наразі його стан стабільний. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський, інформує «Главком».

За словами Пащинського, інформацію про випадок отруєння надали у Бучанській районній філії ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«Закликаю мешканців Ірпінської громади бути максимально обережними: не збирайте гриби, якщо не впевнені у їхній безпечності; не купуйте дикорослі гриби у місцях стихійної торгівлі; не вживайте гриби, щодо яких маєте найменші сумніви», – наголосив Пащинський.

У разі появи симптомів отруєння після вживання грибів необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою.

Як уберегтися від отруєння грибами

На території нашої країни ростуть майже 2 тис. видів шапинкових грибів, до 500 з них вважаються їстівними. Найчастіше гриби використовують, як приправи до страв або ж у консервованому вигляді.

В той же час треба враховувати й той факт, що вони погано перетравлюються. При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, а також людям похилого віку і дітям доцільно утримуватися від вживання будь-яких грибів.

Слід пам’ятати, що іноді навіть їстівні гриби можуть стати причиною отруєння. По-перше, це буває у тих випадках, коли збирають та вживають гриби старі, перезрілі або після тривалого зберігання.

Гриби відносяться до швидкопсувних продуктів (містять від 84 до 94% води) тому їх необхідно переробляти в день збору. Особливо швидко псуються гриби, які зібрані в сиру погоду.

Максимальний термін зберігання грибів не повинен перевищувати 24 год при температурі не вище 10°С.Пов’язано це з тим, що зрілі гриби стають чудовим поживним середовищем для різноманітних мікроорганізмів, зокрема хвороботворних. Крім того, внаслідок біохімічних реакцій (розпад білків) в грибах утворюються отруйні речовини (птомаїни). По-друге, встановлено, що в деяких видах їстівних грибів (білих, опеньках, лисичках, сироїжках тощо) містяться отруйні нетермостійкі речовини, які при варінні розрізаного м’якуша руйнуються. Ось чому вживання недоварених або недосмажених їстівних грибів може викликати розлади діяльності кишково-шлункового тракту.

Бліда поганка – смертельна небезпека з лісу

Бліда поганка або мухомор зелений – один з найотруйніших грибів у світі. Вона – винуватиця 90% смертей через отруєння грибами. Попри слово «бліда», гриб може мати різні відтінки: бути білим, жовтуватим, зеленуватим або блідо-коричневим.

Бліда поганка фото: Ірпінська міська рада

У поганки є певні ознаки, з якими зазвичай знайомі досвідчені грибники

білувата, жовта, блідо-коричнева або зелена шапочка;

білі пластинки (під шапочкою);

вольва (чашечка) біля основи ніжки;

кільце (манжетка або як ще кажуть “спідниця”) на ніжці;

зустрічається під дубами, але не лише. Її також можна знайти і під березами. Часто виростає після злив з липня по листопад.

Важливо розуміти, що розширення основи ніжки блідої поганки може бути заховане в субстраті. Тому краще не зрізати гриби, а саме виривати, щоб не упустити цю важливу ознаку.

Оскільки отруєння настає у разі переплутування з їстівними грибами, треба надійно знати, як виглядають ці гриби. Якщо ви не знаєте ознак блідої поганки та подібних грибів, універсальною порадою буде таких грибів не збирати

Поради грибникам фото: Ірпінська міська рада

Нагадаємо, рясні дощі, які останніми тижнями проходили у Київській області, спричинили грибний бум. У регіоні стартував високий сезон «тихого полювання»: місцеві жителі та столичні грибники діляться у соцмережах фотографіями вщерть заповнених відер, кошиків і пакетів.