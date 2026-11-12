Транспортний колапс на Троєщині: автобуси стоять у великих заторах через хитрощі водіїв

Поки автобуси стоять у заторах, жителі Троєщини йдуть на правий берег Києва пішки. 12 листопада 2026 рік

Активіст: «Поліція то відкриває рух однією смугою для всіх транспортних засобів, то залишає його лише для автобусів. І ситуація змінюється кожних 10 хвилин. Так не має бути!»

У Києві під час ранкової години пік сьогодні, 12 листопада, у напрямку з житлового масиву Троєщина десятки автобусів із пасажирами стояли у глухих заторах, а тисячі містян змушені були йти пішки в бік Північного мосту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на київського транспортного аналітика Олександра Гречка, який проінспектував ситуацію поблизу ТРЦ Sky Mall.

За словами аналітика, попри заборону проїзду для приватного транспорту, на ділянку масово виїжджають тисячі легковиків. Водії сподіваються проскочити пости патрульної поліції, показуючи посвідчення прокуратури, ДСНС, поліції, «Укрзалізниці» тощо, або ж сперечаються з інспекторами, посилаючись на те, що напередодні проїзд був відкритий.

Водночас аналітик назвав дії правоохоронців «управлінським хаосом», оскільки режим руху змінюється буквально кожні 10 хвилин.

«Поліція то відкриває рух однією смугою абсолютно для всіх транспортних засобів, то залишає його лише для автобусів і завертає приватні авто. І ситуація змінюється кожних 10 хвилин. Так не має бути! Чому ігнорується розпорядження міністра МВС Івана Вигівського? Він чітко ще в неділю заявив, що рух однією смугою і лише для громадського транспорту», – наголосив Гречко.

🤯У Києві водії з Троєщини у годину пік, попри обмеження руху, намагаються проїхати Північним мостом У хід ідуть різні хитрощі, у тому числі використання посвідчень. Поліція жортко контролюю потік машин. https://t.co/TjVFrS1xsI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2026

Унаслідок цього десятки автобусів із тисячами пасажирів витрачають на проїзд ділянки до однієї години замість звичних 10 хвилин. За повідомленнями у місцевих пабліках Троєщини, тисячі киян знову змушені долати шлях до Північного мосту пішки.

Олександр Гречко також розкритикував ідею запровадження безоплатного проїзду, зазначивши, що головна проблема столиці зараз – не вартість квитка, а нездатність КМДА та патрульної поліції забезпечити безперешкодний рух смугою громадського транспорту.

«Немає жодної потреби робити транспорт безкоштовним, бо є реальна критична проблема, що десятки автобусів з тисячами пасажирів стоять в заторах», – заявив він.

Нагадаємо, Київ готовий запровадити безкоштовний проїзд у громадському транспорті, однак для цього необхідна фінансова компенсація від уряду. За словами міського голови Віталія Кличка, утримання транспортної системи столиці обходиться приблизно у 20 млрд грн, тому місто не здатне самостійно покрити відповідні витрати.

Раніше «Главком» розбирався, хто ініціював запровадження безкоштовного проїзду в Києві та скільки це коштуватиме. Ідею висунув президент Володимир Зеленський, який доручив уряду підготувати відповідну програму на випадок перебоїв у роботі метро та транспортної інфраструктури. Водночас транспортний експерт Дмитро Беспалов застеріг, що безоплатні перевезення не розв'яжуть проблему нестачі транспорту та водіїв, а додаткові витрати ляжуть на бюджет.