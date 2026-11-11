Кличко назвав умову запровадження безкоштовного проїзду в Києві

Мер столиці заявив про мільярдні витрати на громадський транспорт та пояснив, чому місто не здатне самостійно відмовитися від плати за перевезення пасажирів

Київ готовий запровадити безкоштовний проїзд у громадському транспорті, однак для цього необхідна фінансова компенсація від уряду. За словами міського голови Віталія Кличка, утримання транспортної системи столиці обходиться приблизно у 20 млрд грн, тому місто не здатне самостійно покрити відповідні витрати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера, зроблену під час спілкування з журналістами.

Кличко зазначив, що столична влада готова забезпечити безоплатне перевезення пасажирів за умови, що держава компенсує необхідні витрати. Водночас він наголосив, що фінансування роботи громадського транспорту залишається значним навантаженням на міський бюджет.

За словами мера, щорічне утримання транспортної системи столиці коштує близько 20 млрд грн. Ці кошти спрямовують на забезпечення роботи громадського транспорту, зокрема на придбання пального. Самостійно покрити всі витрати, пов'язані із запровадженням безкоштовного проїзду, місто не здатне.

Окремо Кличко звернув увагу на необхідність підготовки Києва до зимового періоду. За його словами, в таких умовах столична влада змушена враховувати фінансові можливості міського бюджету та витрати на підтримання роботи інфраструктури.

«Ми готові це зробити, але обов'язково має бути компенсація», – заявив Кличко.

Міський голова також раніше порушував питання заборгованості держави перед Києвом за перевезення пасажирів пільгових категорій. Зокрема, він стверджував, що за останні 11 років уряд заборгував столиці понад 8 млрд грн субвенцій на компенсацію безоплатного проїзду пільговиків.

Йдеться про відшкодування витрат на перевезення громадян, які відповідно до законодавства мають право безкоштовно користуватися громадським транспортом. За твердженням Кличка, держава протягом тривалого часу не забезпечувала належного фінансування цих перевезень, через що відповідні витрати лягали на міський бюджет.

Водночас запровадження безкоштовного проїзду для всіх пасажирів у комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях Києва потребуватиме приблизно 2,2 млрд грн бюджетної компенсації щороку.

Ця сума стосується компенсації за перевезення пасажирів наземним комунальним транспортом, тоді як озвучені Кличком 20 млрд грн характеризують загальні витрати на утримання транспортної системи столиці.

Нагадаємо, раніше «Главком» розбирався, хто ініціював запровадження безкоштовного проїзду в Києві та скільки це коштуватиме. Ідею висунув президент Володимир Зеленський, який доручив уряду підготувати відповідну програму на випадок перебоїв у роботі метро та транспортної інфраструктури. Водночас транспортний експерт Дмитро Беспалов застеріг, що безоплатні перевезення не розв'яжуть проблему нестачі транспорту та водіїв, а додаткові витрати ляжуть на бюджет.