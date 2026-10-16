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У Києві затримано чоловіка, який збував канабіс під виглядом побутових товарів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві затримано чоловіка, який збував канабіс під виглядом побутових товарів
45-річний киянин збував наркотичні засоби на території Києва та області
фото: Національна поліція Укрвїни

За оцінкою поліції, загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» становить близько 320 тис. грн

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у збуті канабісу в столиці та області. Під час обшуків у нього та ймовірних спільників вилучили наркотики, 94 кущі конопель і обладнання для вирощування рослин. Загальну вартість вилученого оцінюють приблизно у 320 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За даними правоохоронців, 45-річний киянин збував наркотичні засоби на території Києва та області. Замовлення він надсилав поштою або передавав покупцям особисто, приховуючи «товар» серед побутових товарів. Під час обшуку його квартири поліцейські вилучили канабіс, підготовлений до збуту.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, 94 кущі конопель
Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, 94 кущі конопель
фото: Національна поліція Укрвїни

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці встановили двох можливих співучасників. Під час обшуків за місцями їхнього проживання в Києві та області вилучили 94 кущі конопель, готовий канабіс і обладнання для вирощування рослин.

За оцінкою поліції, загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» становить близько 320 тис. грн.

Наразі слідчі збирають докази та перевіряють можливу причетність до наркозлочинів інших осіб. Після проведення необхідних слідчих дій і експертиз їхнім діям нададуть правову оцінку. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, перед столичним судом постане чоловік, який збував наркотики й психотропи та влаштовував «тематичні вечірки» для своїх знайомих. За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 50-річний киянин налагодив канал постачання наркотиків і психотропів до столиці, які надалі збував своїм знайомим особисто – з рук у руки.

До слова, Дарницький районний суд Києва засудив 25-річну жінку до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за контрабанду та підготовку до збуту великої партії наркотиків. За даними слідства, обвинувачена разом із спільником організувала постачання канабісу з Таїланду до України. Наркотики замаскували під «тайський чай» і відправили міжнародною поштою на ім’я вигаданої особи. Під час митного контролю правоохоронці виявили в посилці майже 1,8 кг канабісу. Жінку затримали одразу після отримання відправлення у відділенні «Укрпошти» в межах контрольованої поставки.

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Теги: Київ наркотики розслідування

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