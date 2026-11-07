Окупанти пошкодили енергообʼєкти: у Києві проблеми з теплом і водою

Кличко: ситуація з енергозабезпеченням столиці надзвичайно складна, енергетики й комунальники працюють над відновленням послуг

Внаслідок нічної атаки окупантів пошкоджено енергетичні об'єкти на Київщині та Житомирщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Що відомо про наслідки

Через пошкодження енергетичних об'єктів ситуація з енергозабезпеченням Києва стала надзвичайно складною, повідомив міський голова. Це позначилося на роботі систем тепло- та водопостачання в місті. Енергетики й комунальні служби працюють над тим, щоб відновити послуги для мешканців.

Нагадаємо, ще 6 листопада через удар по енергооб'єкту в Житомирі погіршилася ситуація з електропостачанням столиці, і в системі водопостачання Києва знизився тиск. За словами Кличка, на станціях, де це можливо, «Київводоканал» перемикав живлення на генератори.

До слова, того ж дня «Київводоканал» повідомив, що водопостачання й водовідведення повернулися до штатного режиму після кількох днів перебоїв, спричинених масованими атаками РФ і знеструмленнями. Раніше масована атака 9 січня 2026 року, під час якої ворог випустив 240 безпілотників і 36 ракет, призвела до тривалого знеструмлення окремих районів столиці без тепла й води.

У ніч проти 6 листопада окупанти також вдарили по Київській області. У Білоцерківському й Обухівському районах пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Також у КМДА розповідали про систему резервного живлення для об'єктів водопостачання загальною потужністю близько 27 МВт. У місті працюють 104 генератори малої та середньої потужності, а на великих водозаборах збудовано три дизель-генераторні установки майже на 16 МВт. Триває робота над додатковими резервними потужностями на 40 МВт.