Стрілянина у Святошинському районі Києва: затриманому повідомлено про підозру

Інцидент стався на минулих вихідних біля приміщення маркету

У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який під час конфлікту біля магазину відкрив стрілянину з травматичного пістолета, внаслідок чого один юнак загинув, а інший дістав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на минулих вихідних біля приміщення маркету. На спецлінію 102 зателефонувала перехожа, яка повідомила про постріли. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні, які виявили пораненого 26-річного чоловіка та тіло його 23-річного товариша.

Стрільця затримали на місці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у нього пістолет для відстрілу гумових куль із набоями.

Затриманий за підозрою у вчиненні стрілянини фото: Національна поліція України

За даними слідства, конфлікт виник через те, що напередодні один із молодиків чіплявся до знайомої затриманого, яка працює в магазині. На зауваження киянина хлопці зчинили бійку та застосували газовий балончик, у відповідь на що фігурант дістав травматичну зброю та зробив кілька прицільних пострілів. Унаслідок поранень у грудну клітину та живіт 23-річний місцевий мешканець загинув на місці, а його товариш зазнав легких тілесних ушкоджень.

Слідчі Святошинського управління поліції повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Дії зловмисника кваліфіковані за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Попередньо стало відомо, що на вулиці між компанією чоловіків відбувся конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів.

Раніше у Печерському районі Києва сталася стрілянина на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Унаслідок стрілянини були поранені троє співробітників поліції та троє військовослужбовців.