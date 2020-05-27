Уряд погодив призначення голови Київської облдержадміністрації



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Василь Володін стане очільником Київщини

З 11 березня Василь Володін був в.о. голови Київської ОДА

Сьогодні, 27 травня, Кабінет міністрів України погодив призначення Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

«З важливого у нас сьогодні є погодження призначення Володіна Василя Геннадійовича головою Київської ОДА», - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Володін представив свою кандидатуру. Він розповів про забезпечення індивідуальними засобами медиків, активне будівництво амбулаторій, шкіл і дитсадків.

Володін підкреслив, що основним пріоритетом його діяльності є залучення інвесторів і створення нових робочих місць в області.

Ні в кого з членів уряду не виникло зауважень і за рішення про призначення Володіна проголосували одноголосно.

Нагадаємо, наразі Володін є тимчасово виконуючим обов'язки голови Київської ОДА.

З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови КОДА, а до цього був в.о. гендиректора «Електронмашу».

Нагадаємо, перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов стверджує, що на Київщині за рік тричі помінявся керівник, бо «центральній області потрібна серйозна, потужна людина». Про це Трофімов сказав в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, з 10 липня до 28 жовтня 2019 року Київську ОДА очолював Михайло Бно-Айріян.

Далі керівником Київщини був Олексій Чернишов, який пішов з посади працювати в уряд міністром розвитку громад та територій.

Указом президента від 11 березня 2020 року Василя Володіна було призначено в.о. голови Київської обласної державної адміністрації.