  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усі кошти з кас київського метро йдуть на виплату 1,83 млрд грн боргу

    • Розсилка
    Тарифи в метро підвищилися 3 14 липня - Усі кошти з кас київського метро йдуть на виплату 1,83 млрд грн боргу
    Тарифи в метро підвищилися 3 14 липня

    Суд заблокував рахунки метрополітену через борг за 100 вагонів метро, які «Київський метрополітен» придбав у компанії «Укррослізинг» десять років тому

    Господарський суд Києва 22 серпня відмовився задовольняти скаргу «Київського метрополітену» на дії Державного виконавця Мін’юсту, який у червні арештував каси метро. Рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    З березня 2017 року суд заблокував рахунки метрополітену через борг за 100 вагонів метро, які «Київський метрополітен» придбав у компанії «Укррослізинг» десять років тому. У червні цього року виконавча служба Міністерства юстиції наклала арешт також і на готівку, що надходить у каси.

    За постановою про арешт кас, усі кошти з кас метрополітену мають зараховуватися на депозитний рахунок Мін’юсту або розрахунковий рахунок комунального підприємства в «Укрсиббанку» до повної виплати 1,83 млрд грн боргу.

    У постанові також зазначено, що всі видаткові операції з кас слід зупинити.

    До нещодавнього часу кінцевим бенефіціаром «Укррослізингу» був українсько-російський бізнесмен Павло Фукс. Проте, згідно з даними держреєстру, наразі кінцевий бенефіціар – громадянин Австрії Уве Крістіан Ешнер. За даними OpenDataBot, бенефіціар змінився наприкінці липня.

    Наприкінці серпня угорська компанія ODELUS оголосила про придбання 100% акцій «Укррослізингу».

    З 14 липня вартість проїзду в метро зросла з п’яти до восьми гривень. Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап стверджує, що тарифи підвищилися, зокрема, через борг перед компанією «Укррослізинг».

    За кілька днів до подорожчання проїзду в метро Київрада ухвалила рішення не повертати борг компанії «Укррослізинг», а натомість розпочати переговори про реструктуризацію.

    Джерело: Хмарочос

    борг Київ суд тарифи метро Міністерство юстиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ