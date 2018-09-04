Усі кошти з кас київського метро йдуть на виплату 1,83 млрд грн боргу



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Тарифи в метро підвищилися 3 14 липня

Суд заблокував рахунки метрополітену через борг за 100 вагонів метро, які «Київський метрополітен» придбав у компанії «Укррослізинг» десять років тому

Господарський суд Києва 22 серпня відмовився задовольняти скаргу «Київського метрополітену» на дії Державного виконавця Мін’юсту, який у червні арештував каси метро. Рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

З березня 2017 року суд заблокував рахунки метрополітену через борг за 100 вагонів метро, які «Київський метрополітен» придбав у компанії «Укррослізинг» десять років тому. У червні цього року виконавча служба Міністерства юстиції наклала арешт також і на готівку, що надходить у каси.

За постановою про арешт кас, усі кошти з кас метрополітену мають зараховуватися на депозитний рахунок Мін’юсту або розрахунковий рахунок комунального підприємства в «Укрсиббанку» до повної виплати 1,83 млрд грн боргу.

У постанові також зазначено, що всі видаткові операції з кас слід зупинити.

До нещодавнього часу кінцевим бенефіціаром «Укррослізингу» був українсько-російський бізнесмен Павло Фукс. Проте, згідно з даними держреєстру, наразі кінцевий бенефіціар – громадянин Австрії Уве Крістіан Ешнер. За даними OpenDataBot, бенефіціар змінився наприкінці липня.

Наприкінці серпня угорська компанія ODELUS оголосила про придбання 100% акцій «Укррослізингу».

З 14 липня вартість проїзду в метро зросла з п’яти до восьми гривень. Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап стверджує, що тарифи підвищилися, зокрема, через борг перед компанією «Укррослізинг».

За кілька днів до подорожчання проїзду в метро Київрада ухвалила рішення не повертати борг компанії «Укррослізинг», а натомість розпочати переговори про реструктуризацію.

Джерело: Хмарочос