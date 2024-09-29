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В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
На території Єйська лунали вибухи
фото з відкритих джерел

У районі міста розташований один із найбільших аеродромів повітряних сил РФ

29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників. Таку інформацію передає моніторинговий канал ASTRA. 

Влада РФ заявила, що це були «планові навчання», згодом заявлялось, що це робота систем ППО по безпілотниках, проте численні свідчення місцевих жителів вказують на атаку БпЛА. Зокрема, було чутно два вибухи. Також місцеві жителі в Telegram-каналах кажуть, що сумніваються, що працює ППО, адже в більшості випадків дрони таки вражаютть об'єкти на території РФ.

«Користувачі в групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ», – пише Astra.

Пізніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку нібито українських безпілотників.

«У селі Шабельське Щербинівського району пригнічений силами РЕБ безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув – від вибухової хвилі в будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, осколками пошкодило автомобіль», – додав він.

Останнім часом на території Росії також були зафіксовані потужні вибухи. Одними з найгучніших стали вибухи на авіабазах у Саратовській області та біля Рязані, що відбулися минулого року. Тоді вибухи пошкодили стратегічні бомбардувальники Ту-22М та іншу військову техніку, що змусило російських військових передислокувати авіацію з уразливих баз​.

Нагадаємо, Міноборони РФ стверджувало, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників. У той час як у соцмережах ширились численні відео з пожежами в кількох областях Росії, ворог традиційно звітував про збиття всіх дронів.

Нагадаємо, що в ніч на 1 вересня один із безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію. Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Російська сторона стверджує, що падіння збитого дрона призвело до займання і пошкодило окреме технічне приміщення Московського НПЗ.

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Теги: пожежа Міноборони Міноборони РФ Telegram безпілотник ворог аеродром росія

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