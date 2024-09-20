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Забруднення повітря в Києві: експерти вказали на епіцентр проблеми

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Забруднення повітря в Києві: експерти вказали на епіцентр проблеми
Смог над Києвом
фото: glavcom.ua

ДП «Ліси України» пояснило походження смогу у столиці

Ймовірна причина смогу в Києві – горіння торф'яників на території Деснянської територіальної громади між Косачівкою та Лошаковою Гутою. Про це повідомив генеральний директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

За його словами, про це свідчать напрямок вітру та зафіксовані супутником термоточки.

Забруднення повітря в Києві: експерти вказали на епіцентр проблеми фото 1
інфографіка: ДП «Ліси України»

«Причиною забруднення повітря не є лісові пожежі на територіях ДП «Ліси України»!», – наголосив Болоховець.

Він додав, що завдяки роботі лісівників та ДСНС України на Київщині всі пожежі ліквідовані.

Єдине займання лісу сталося сьогодні вранці на території Бориспільської філії ДП «Ліси України». Пожежу спричинила чергова повітряна атака на Київ.

«Наші лісівники майже миттєво локалізували займання на площі 0,1 га та вже його загасили», – зазначив гендиректор підприємства.

Нагадаємо, за даними МВС, ситуація з погіршення якості повітря і задимленням у Києві пов'язана зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. 

Як повідомлялося, сьогодні, 20 вересня, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі

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Теги: пожежа Київ Київщина повітря

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