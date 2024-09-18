Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі

Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на заправці, яке відбулося сьогодні зранку. Про це повідомляє пресслжуба поліції.

«Подія сталась сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік», – йдеться у повідомленні.

На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нагадаємо, у Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.