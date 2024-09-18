Головна Київ Новини
search button user button menu button

Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
Поліцейські Києва розшукали та затримали підозрюваного
фото: пресслужба поліції

Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на заправці, яке відбулося сьогодні зранку. Про це повідомляє пресслжуба поліції. 

«Подія сталась сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік», – йдеться у повідомленні.

Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі фото 1

На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження.

Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі фото 2

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нагадаємо, у Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.

Теги: вбивство водій поліція чоловік Київ АЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КМДА інформує про найближчі зміни в організації дорожнього руху та в роботі громадського транспорту
Столична влада попереджає про зміни в роботі громадського транспорту
13 вересня, 22:50
Підозрюваній загрожує до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Вінниці доглядальниця планувала вбивство пенсіонерки, щоб забрати її квартиру
12 вересня, 17:14
Рятувальники ліквідували займання сухої трави
У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)
7 вересня, 21:43
Ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
Рятувальники отримали повідомлення про уламки БпЛА на Обухівській трасі
У Голосіївському районі Києва впали уламки безпілотника (фото)
26 серпня, 15:08
Окупанти вдарили ракетами по Києву
У Києві пролунали сильні вибухи
26 серпня, 08:40
Інспекція ходу завершення будівництва укриттів у закладах освіти Дарницького району
У Києві завершають будівництво укриттів у двох закладах освіти (фото)
23 серпня, 18:29
Станом на 20 серпня в столичних лікарнях вже перебувають 130 пацієнтів хворих на Covid-19
У столичних лікарнях з початку серпня зросла кількість хворих на Covid-19
20 серпня, 20:15
Вранці столицю атакували крилатими ракетами
Вибухи у Києві та пожежа на мосту в Курську: головне за ніч
20 серпня, 07:55

Новини

Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ (МП)
Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі
Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі
До центру Києва забрів лось (відео)
До центру Києва забрів лось (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
42K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
18K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua