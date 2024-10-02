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Підпал військових авто: затримано чотирьох киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підпал військових авто: затримано чотирьох киян
Співробітники поліції спільно з СБУ затримали одного із підозрюваних за місцем його роботи
фото: пресслужба поліції

Однією із поплічниць ворога виявились 34-річна наркозалежна киянка, яка через наявні бори вирішила заробити «легких» грошей

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали У Києві затримано чотирьох місцевих мешканців, які палили  військові автівки. Про це інформує пресслужба поліції. 

Як зазначається, в Оболонському районі 21-річний молодик, погодившись на пропозицію ворожих спецслужб, облив запальною сумішшю військовий пікап Opel Campo й підпалив його. Вогнем було пошкоджено моторний відсік транспортного засобу, проте рятувальники встигли його вчасно загасити. Вже за лічені години співробітники поліції спільно з СБУ затримали підозрюваного за місцем його роботи.

Наступною поплічницею ворога виявились 34-річна наркозалежна киянка, яка через наявні боргові зобов’язання вирішила заробити «легких» грошей. Погодивши з куратором транспортний засіб, порушниця підпалила військовий Volkswagen Jetta у Дарницькому районі столиці, внаслідок чого транспортний засіб вигорів вщент й вогнем було пошкоджено ще запарковані поруч із ним автівки. Правоохоронці затримали зловмисницю на наступний день.

У Дарницькому районі на Харківському шосе двоє місцевих мешканців, 26 та 29 років, підпалили мікроавтобус Volkswagen, який також належав військовослужбовцю. Далеко втекти паліям не вдалось, оскільки їх вже за декілька хвилин затримали поліцейські неподалік від місця скоєння злочину.

Примітно те, що жоден з фігурантів не отримав обіцяної винагороди. Всі четверо зловмисників перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині повідомлено про підозру двом місцевим жителям, які на замовлення підпалювали «військові» автівки. 

Також у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.  

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Теги: пожежа військові автомобіль рятувальники поліція

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